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При поддержке Александра Доровского дети Харькова бесплатно посещают занятия по арттерапии

Фармкомпания "Здоровье" придерживается принципов корпоративно-социальной ответственности

сегодня, 17:59
Автор:
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Константин Куликов
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Фармкомпания "Здоровье" в пределах своей корпоративно-социальной ответственности финансирует занятия для восстановления ментального и психологического здоровья малышей из прифронтового региона. Компания стала партнером Арт-центра Zelo, чьи профессиональные художники и фасилитаторы организуют разнообразные занятия для детей и взрослых. 

При поддержке Александра Доровского дети Харькова бесплатно посещают занятия по арттерапии

Реабилитация детей в Харькове



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Арт-центр Zelo объединяет большое количество художников, которые занимаются с детьми пением, танцами, актерской игрой, разными прикладными видами искусства. Также есть занятия йоги, кикбоксинга, компьютерной и финансовой грамотности, студия циркового мастерства.


При поддержке фармкомпании "Здоровье" в июле для детей Харькова Арт-центр Zelo проводит курс "Глина". Обучают детей опытные художники из общественной организации художников "Пектораль". Занятия проходят каждую среду с 15 до 18 часов по адресу г. Харьков, просп. Победы, 65г. Для посещения нужно предварительно зарегистрироваться (ссылку на форму можно найти на ФБ-странице Арт-центра Zelo).


На занятиях "Глина" дети учатся работать с пластическим материалом. Лепка имеет успокаивающий эффект, помогает бороться со страхами, а также развивает моторику и фантазию. Эти занятия не требуют долгой подготовки, базовыми навыками могут достаточно быстро овладеть дети любого возраста. Сама по себе глина очень мягкий и податливый материал, легко принимающий форму, а еще дарит новые необычные тактильные ощущения.


Есть в мастерской и гончарный круг. Ученикам очень нравится сам процесс взаимодействия с механизмом и учителем. На занятиях дети учатся как работать по заданию учителя, так и свободно воплощать в глине собственные фантазии.


Фармкомпания "Здоровье" акцентирует внимание всего общества на проблеме реабилитации детей, которые пострадали в результате войны. Они нуждаются в мягкой помощи, нужно время и кропотливая работа, чтобы научить их снова доверять, радоваться, ставить перед собой цели и достигать желаемого.


— Наша компания каждый день работает, чтобы скорее наступила наша победа. Мы постоянно на связи с военными: помогаем им лекарствами, дронами, разными техническими средствами. А также заботимся о тех, кто пострадал от войны и сейчас больше всего нуждается в поддержке — это дети. Наша задача — защищать будущее и сохранить потенциал нашей страны, — отметил Александр Доровской, председатель наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье".


При поддержке Александра Доровского дети Харькова бесплатно посещают занятия по арттерапии - фото 2
При поддержке Александра Доровского дети Харькова бесплатно посещают занятия по арттерапии - фото 3



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