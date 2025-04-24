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Президент ЮАР перед встречей с Зеленским получил указания от Трампа

Лидер ЮАР признался, что обсудил с Трампом мирный процесс в Украине

сегодня, 13:22
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Кравцев Сергей

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса хорошо подготовился к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер ЮАР провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом в ходе которого детально обсудил вопрос Украины. Причем эту информацию сам Рамафоса не стал скрывать. Он об этом сообщил у себя в сети X.

Президент ЮАР перед встречей с Зеленским получил указания от Трампа

Сирил Рамафоса. Фото: из открытых источников

"Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный процесс в Украине. Мы вдвоем согласились, что война должна быть прекращена как можно скорее, чтобы остановить дальнейшие бессмысленные смерти", — сообщил Рамафоса.

По словам президента ЮАР, с президентом США было договорено вскоре встретиться для рассмотрения разного спектра вопросов, касающихся отношений между обеими странами.

Рамафоса и Трамп говорили о необходимости укрепления крепки связей между ЮАР и США.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время общения с журналистами в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы готова заключить соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время он отметил, что договориться с президентом Владимиром Зеленским оказалось сложнее, чем он ожидал и именно поэтому процесс затягивается.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп пытается не подавать вид, демонстрируя на публике уверенность в своих силах, но на самом деле он как никто другой находится под давлением – он должен заключить мирное соглашение по Украине за первые 100 дней пребывания в должности. И, если соглашение заключить не удастся, глава Белого дома вскоре выйдет из переговорного процесса. Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк.




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