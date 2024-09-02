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Президент рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста

Петиция об уменьшении мобилизационного возраста до 50 лет набрала 25 тысяч подписей

сегодня, 11:44
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Черновалова Кристина

Электронная петиция, требующая снижения максимального мобилизационного возраста с 60 до 50 лет, стремительно набрала более 25 тысяч подписей, пересекая необходимый порог. Это означает, что сейчас петицию должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Президент рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста

Президент рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста

Автор петиции Андрей Азаров аргументирует, что понижение мобилизационного возраста станет важным шагом для "улучшения экономического положения в стране". С уменьшением возраста мобилизации, по его словам, больше опытных работников сможет остаться в гражданском секторе, способствуя экономическому росту.


Президент рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста - фото 2

До начала полномасштабной войны нижняя граница призывного возраста была установлена на уровне 27 лет. В мае 2023 г., после начала войны, было принято решение снизить этот порог до 25 лет, что позволило мобилизовать более молодых мужчин.

По словам Федора Вениславского, члена комитета по национальной безопасности и обороне и нардепа от "Слуги народа", существуют международные призывы к снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Такие призывы усиливают давление на украинское законодательство и отражают глобальные тенденции в стратегиях обороны.

Читайте на портале "Комментарии" - В беседе с "Главредом" бывший депутат Государственной думы и российский оппозиционный политик Геннадий Гудков поделился информацией о подготовке к мобилизации в России. Он рассказал о планах по количеству призывников в новой волне мобилизации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готовится к новой волне мобилизации. Генеральный штаб Российской Федерации и военные комиссариаты получили инструкции по подготовке к мобилизации, которая, вероятно, может быть объявлена 6 сентября. Об этом сообщил Геннадий Гудков, бывший депутат Госдумы и оппозиционный политик.



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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/229766
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