Президент присвоил звания Герой Украины военным и наградил их орденами и медалями

Указами президента 10 марта присвоено звание Герой Украины и вручен орден "Золотая Звезда" военных, проявивших личное мужество и героизм, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Звание Героев Украины посмертно присвоено: Блоси Юрию Игоревичу – младшему лейтенанту, Волкову Евгению Владимировичу – младшему сержанту, Ивашко Андрею Александровичу – старшему сержанту, Капичуну Александру Валерьевичу – подполковнику, Корпану Александру Богдановичу – капитану.

Героями Украины стали: Бова Евгений Петрович – майор, Боечко Василий Васильевич – капитан, Мороз Олег Романович – сержант, Николюк Виктор Дмитриевич – генерал-майор, Пономаренко Вячеслав Анатольевич – подполковник, Самофалов Валерий Михайлович – матрос, Хода Леонид Алексеевич – полковник, Яковенко Александр Алексеевич – подполковник.

Государственные награды удостоены украинские военные. Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены: Доманский Александр Анатольевич — генерал-майор, Московченко Юрий Дмитриевич — полковник, Продайвод Александр — подполковник, Баранюк Владимир Анатольевич — полковник, Бондаренко Александр Валериевич — подполковник, Гараз Иван , Колесниченко Юрия Ивановича – полковника, Соловка Алексея Леонидовича – майора, Федькова Романа Васильевича – подполковника.

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награждены: Галимского Петра Петровича — подполковника, Гусара Владимира Михайловича — полковника, Клименко Сергея Владимировича — полковника, Павловского Станислава Ивановича — капитана 3 ранга, Ромигайла Петра Дмитриевича — генерал-майора, — старшего лейтенанта, Бринжала Александра Петровича (посмертно) — майора, Васечка Артема Вадимовича (посмертно) — старшего лейтенанта, Высоцкого Алексея Алексеевича — подполковника, Войтовича Виталия Романовича — майора, Ефименко Евгений Юрий , Задорожного Александра Николаевича – старшего лейтенанта, Ищенко Дмитрия Николаевича – подполковника, Кима Максима Петровича – подполковника, Кирсанова Александра Николаевича (посмертно) – старшего лейтенанта, Кожухова Бориса Евгеньевича – капитана, Костюка Николая Сергеевича – май Николаевича — капитана, Кравченко Владимира Васильевича — полковника, Кравченко Игоря Алексеевича — старшего лейтенанта, Кузьменко Дмитрия Викторовича — майора, Куксенко Сергея Валентиновича — майора, Ливенко Андрея Петровича — подполковника, Литвинова Василия Александровича — капитана — майора, Максименко Артема Александровича — старшего лейтенанта, Маленко Александра Вадимовича — майора, Пархоменко Андрея Александровича (посмертно) — старшего лейтенанта, Паскаленко Александра Владимировича — старшего лейтенанта, Полевого Виктора Константиновича — майора, Рощина Сергея ) — майора, Скибюка Игоря Анатольевича — полковника, Степанова Вячеслава Юрьевича — майора, Твердого Николая Владимировича — штаб-сержанта, Урсатия Ивана Олеговича — капитана, Черного Владимира Владимировича — старшего лейтенанта, Шведа Вадима Вадимовича — старшего Шелеста Алексея Алексеевича – майора, Шмитька Владимира Андреевича – подполковника, Яковенко Александра Алексеевича – подполковника, Ярмолу Станислава Александровича – полковника, Ярошенко Дмитрия Александровича – майора.

Также президент наградил военнослужащих орденом "За мужество" ІІ и ІІІ степени, орденом Даниила Галицкого, медалью "За военную службу Украине", медалью "Защитнику Отечества" указом от 8 марта; указом от 7 марта 2022; указом от 6 марта 2022; Указом от 4 марта.

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