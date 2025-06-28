logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Президент Чехии засветился на концерте AC/DC
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Чехии засветился на концерте AC/DC

Президент Чехии стоял в фан-зоне под сценой в рок-футболке

28 июня 2025, 19:20 comments1049
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Праге прошел долгожданный концерт легендарной рок-группы AC/DC, и среди тысяч фанатов у сцены заметили не кого-нибудь, а самого президента Чехии Петра Павела.

Президент Чехии засветился на концерте AC/DC

Петр Павел на концерте AC/DC

Глава государства стоял в толпе как обычный зритель — без охраны рядом и VIP-лож. Более того, он был в футболке с логотипом AC/DC и выглядел совершенно спокойно. На фото видно, как Павел подпевает и поднимает руку в рок-жесте полностью погрузившись в атмосферу шоу.

Это уже второй раз за последний месяц, когда президента Чехии замечают на большом концерте. Ранее он присутствовал на выступлении американской звезды Брюса Спрингстина, что тоже вызвало волну положительных комментариев в соцсетях.

Пользователи восхищаются открытостью и человечностью Петра Павела. В сети пишут:

"Когда президент – нормальный чувак, слушающий музыку с народом – это круто"

"Такой лидер вдохновляет. Без пафоса, без понтов – просто живет как мы"

"Не в VIP-зоне, а рядом с тобой — респект, господин президент!"


Напомним, Петр Павел — генерал в отставке и бывший глава Военного комитета НАТО. В 2023 году он победил на президентских выборах, сделав акцент на европейских ценностях, поддержке Украины и личном примере лидерства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз отметился вызвавшим удивление заявлением. На этот раз он объяснил свой отказ от визита в Украину тем, что президент Владимир Зеленский вроде бы его "ненавидит", об этом политик сказал в разговоре со словацким изданием Aktuality.sk.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости