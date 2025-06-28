Президент Чехии засветился на концерте AC/DC

В Праге прошел долгожданный концерт легендарной рок-группы AC/DC, и среди тысяч фанатов у сцены заметили не кого-нибудь, а самого президента Чехии Петра Павела.

Петр Павел на концерте AC/DC

Глава государства стоял в толпе как обычный зритель — без охраны рядом и VIP-лож. Более того, он был в футболке с логотипом AC/DC и выглядел совершенно спокойно. На фото видно, как Павел подпевает и поднимает руку в рок-жесте полностью погрузившись в атмосферу шоу.



Это уже второй раз за последний месяц, когда президента Чехии замечают на большом концерте. Ранее он присутствовал на выступлении американской звезды Брюса Спрингстина, что тоже вызвало волну положительных комментариев в соцсетях.



Пользователи восхищаются открытостью и человечностью Петра Павела. В сети пишут:

"Когда президент – нормальный чувак, слушающий музыку с народом – это круто"

"Такой лидер вдохновляет. Без пафоса, без понтов – просто живет как мы"

"Не в VIP-зоне, а рядом с тобой — респект, господин президент!"





Напомним, Петр Павел — генерал в отставке и бывший глава Военного комитета НАТО. В 2023 году он победил на президентских выборах, сделав акцент на европейских ценностях, поддержке Украины и личном примере лидерства.

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