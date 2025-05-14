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Президент Бразилии обратится к Путину с важной просьбой

МИД Украины призвал Бразилию активнее влиять на Путина и способствовать организации прямого диалога с Зеленским в Турции

сегодня, 10:05
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Клименко Елена

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерена убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры предлагают провести в Турции. Об этом Лула заявил во время пресс-конференции в Китае 14 мая, накануне своего визита в Москву, который планируется на обратном пути в Бразилию.

Президент Бразилии обратится к Путину с важной просьбой

Фото: из открытых источников

"Я постараюсь с ним поговорить", — сказал Лула, добавив с иронией: "Мне не трудно сказать: 'Друг Путин, отправляйся в Стамбул и договорись, ради Бога!'".

Китай и Бразилия также обнародовали совместное заявление, в котором приветствовали инициативу Кремля о возможности прямых переговоров с Киевом. Обе страны подчеркнули, что только дипломатический диалог может привести к завершению войны.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Бразилию проявить свой международный вес и повлиять на Путина с целью организации встречи с Зеленским.

Стоит напомнить, что Владимир Путин недавно заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной на фоне дедлайна о прекращении огня, поставленного союзниками Киева.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил о готовности лично встретиться с Путиным 15 мая в Турции, подчеркнув, что вести переговоры должен именно президент РФ, а не его подчиненные.

Приедет ли Путин в Стамбул — пока неизвестно. В то же время, в Киеве и странах ЕС к такому сценарию относятся с большим сомнением. СМИ сообщают, что не исключено — в переговорную площадку в Турции также может прибыть экс-президент США Дональд Трамп.

Портал "Комментарии" писал, что в свежем интервью западным медиа президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не может затянуться еще на десятилетие. Он признал: никто не знает точной даты завершения боевых действий, однако подчеркнул — "это не будет 10 лет", поскольку Украина физически, экономически и морально не выдержит столь длительного противостояния.



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Источник: https://www.ouest-france.fr/europe/ukraine/guerre-en-ukraine-lula-veut-demander-a-vladimir-poutine-daller-negocier-a-istanbul-72af424c-3082-11f0-aef0-c85dacfe26a6
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