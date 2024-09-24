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Slava Kot
Преподаватель по конституционному праву так называемого "крымского филиала" российского государственного университета правосудия перед студентами заявил, что украинская власть является легитимной и конституционной. После этого преподавателя отстранили.
Студенты. Фото из открытых источников
Как сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая Лента", в Крыму отстранили преподавателя, пояснившего, почему украинские власти легитимны.
На паре с преподавателем начал спорить приехавший из России студент. После инцидента он пожаловался на него.
Как указывает "Желтая Лента", в этом примере вся Россия, когда в университете правосудия, "как огня боятся каких-либо проявлений правды".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка, получившая гражданство США, задонатила на помощь Украине 52 доллара. Впоследствии она приехала в Россию и была арестована. Через некоторое время суд объявил ей приговор и посадил в тюрьму на 12 лет.
Также "Комментарии" писали о россияне, которая рассказала правду о войне в Украине. Ее за это наказали.
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