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Преподаватель в Крыму назвал власть Украины легитимной: что с ним сделали

На паре перед студентами в Крыму преподаватель назвал украинские власти легитимными.

сегодня, 15:30
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Автор:
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Slava Kot

Преподаватель по конституционному праву так называемого "крымского филиала" российского государственного университета правосудия перед студентами заявил, что украинская власть является легитимной и конституционной. После этого преподавателя отстранили.

Преподаватель в Крыму назвал власть Украины легитимной: что с ним сделали

Студенты. Фото из открытых источников

Как сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая Лента", в Крыму отстранили преподавателя, пояснившего, почему украинские власти легитимны.

"Две недели назад, на паре по конституционному праву преподаватель отметил, что украинская власть избрана в соответствии с украинскими законами и признанными нормами международного права, поэтому является легитимной и конституционной", — сообщает активистка движения сопротивления.

На паре с преподавателем начал спорить приехавший из России студент. После инцидента он пожаловался на него.

"С ним начал спорить парень приехавший сюда учиться из Тулы. Сказал, что такого говорить нельзя, что это измена, возмутился что никто из студентов его не поддержал, показательно ушел с пары, пожаловался на преподавателя. Пар по этому предмету нет вот уже 2 недели. Сейчас староста сказал, что преподавателя отстранили за тот случай", — говорит активистка.

Как указывает "Желтая Лента", в этом примере вся Россия, когда в университете правосудия, "как огня боятся каких-либо проявлений правды". 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка, получившая гражданство США, задонатила на помощь Украине 52 доллара. Впоследствии она приехала в Россию и была арестована. Через некоторое время суд объявил ей приговор и посадил в тюрьму на 12 лет.

Также "Комментарии" писали о россияне, которая рассказала правду о войне в Украине. Ее за это наказали.



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Источник: https://t.me/yellowribbon_ua/9598
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