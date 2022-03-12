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Премьер Израиля дал совет Зеленскому, как окончить войну – украинский президент отбросил предложение

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Беннет инициировал звонок во вторник и рекомендовал Зеленскому принять предложение Путина

сегодня, 10:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Премьер Израиля Нафтали Беннет во время частного телефонного разговора рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться с требованиями России по окончании войны. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил американский портал Axios, со ссылкой на собеседника из Офиса президента, при этом не называя его фамилии.

Премьер Израиля дал совет Зеленскому, как окончить войну – украинский президент отбросил предложение

Беннет и Зеленский. Фото: из открытых источников

Axios не опубликовал перечень требований Москвы. При этом исходя из ранее обнародованных в СМИ материалов Москва требует от Киева "демилитаризации", нейтралитета Украины, а также признания аннексии Крыма и так называемых "республик" "ЛДНР".

Украинский чиновник рассказывает, что телефонный разговор состоялся по инициативе Израиля. Во вторник президенту Зеленскому позвонил премьер Беннет и настоятельно рекомендовал украинскому лидеру согласиться с ультиматумом Путина, дабы прекратить кровопролитие в Украине. По сути, от Израиля поступило предложение Украине капитулировать на что Владимир Зеленский сразу же ответил отказом. 

В Офисе премьер-министра Израиля оперативно отреагировали на данную информацию, отметив, что сказанное украинским чиновником не соответствует действительности.

При этом в Израиле не стали отрицать сам факт такого разговора, отметив лишь, что это был частный разговор и никто из высокопоставленных чиновников Украины, кроме самого президента Зеленского и его советников, не мог присутствовать во время него.

Израильский чиновник уточнил, что премьер-министр Израиля никаких советов Зеленскому не давал. Сам же диалог лидеров Израиля и Украины был позитивным и добрым. Единственное, что предложил глава правительства Израиля – это провести посредническую встречу в Иерусалиме, что могло бы приблизить мир в Украине.

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Источник: https://www.axios.com/
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