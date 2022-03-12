Премьер Израиля дал совет Зеленскому, как окончить войну – украинский президент отбросил предложение

Премьер Израиля Нафтали Беннет во время частного телефонного разговора рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться с требованиями России по окончании войны. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил американский портал Axios, со ссылкой на собеседника из Офиса президента, при этом не называя его фамилии.

Беннет и Зеленский. Фото: из открытых источников

Axios не опубликовал перечень требований Москвы. При этом исходя из ранее обнародованных в СМИ материалов Москва требует от Киева "демилитаризации", нейтралитета Украины, а также признания аннексии Крыма и так называемых "республик" "ЛДНР".

Украинский чиновник рассказывает, что телефонный разговор состоялся по инициативе Израиля. Во вторник президенту Зеленскому позвонил премьер Беннет и настоятельно рекомендовал украинскому лидеру согласиться с ультиматумом Путина, дабы прекратить кровопролитие в Украине. По сути, от Израиля поступило предложение Украине капитулировать на что Владимир Зеленский сразу же ответил отказом.

В Офисе премьер-министра Израиля оперативно отреагировали на данную информацию, отметив, что сказанное украинским чиновником не соответствует действительности.

При этом в Израиле не стали отрицать сам факт такого разговора, отметив лишь, что это был частный разговор и никто из высокопоставленных чиновников Украины, кроме самого президента Зеленского и его советников, не мог присутствовать во время него.

Израильский чиновник уточнил, что премьер-министр Израиля никаких советов Зеленскому не давал. Сам же диалог лидеров Израиля и Украины был позитивным и добрым. Единственное, что предложил глава правительства Израиля – это провести посредническую встречу в Иерусалиме, что могло бы приблизить мир в Украине.

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