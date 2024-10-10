Премьер Грузии увидел большой плюс в скандальной агитации о войне в Украине

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал предвыборные баннеры партии власти "Грузинская мечта", на которых сравниваются разрушенные войной здания в Украине и восстановленные здания в Грузии. Как передает портал "Комментарии", свое заявление он сделал в эфире телеканала Imedi TV.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото из открытых источников

Кобахидзе считает, что у жителей Грузии не было информации о том, что происходит в Украине, и предвыборные баннеры его партии "обнажили" правду об этом.

По словам премьера, рекламными баннерами обеспокоены "конкретные субъекты" – оппоненты власти: политики и НПО.

"На самом деле общественность не имела полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине, и эти рекламные щиты... разоблачают ложь. Поэтому люди, которые пытались представить ситуацию в Украине как желательную для грузинского общества, находятся в беспокойстве", – утверждает грузинский премьер.

Предвыборная реклама "Грузинской мечты" пугает избирателей кадрами войны в Украине как того, что якобы ждет Грузию в случае голосования за оппозиционные партии, которые высказываются против того, чтобы выстраивать добрососедские отношения с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина обратилась к правительству Грузии и партии "Грузинская мечта" с призывом не использовать тему войны России против Украины во внутриполитической борьбе. Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором отметило недопустимость применения в политической рекламе изображений ужасных последствий агрессии РФ против украинского народа.

"Недопустимо использовать в политической рекламе кадры со страданиями и кровью тысяч невинных людей, разрушением церковных святынь и культурного наследия человечества. Это грубое нарушение этических норм", — говорится в заявлении МИД.



