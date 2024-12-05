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Премьер Грузии повторил российскую методичку, отреагировав на санкции Зеленского

Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что введение санкций говорит о "сложном положении украинской власти"

5 декабря 2024, 16:08
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что введение Киевом санкций против грузинских чиновников свидетельствует "о сложном положении украинской власти". Так он отреагировал на санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским 5 декабря. Как передает портал "Комментарии", заявление грузинского премьера цитирует местное медиа Interpressnews.

Премьер Грузии повторил российскую методичку, отреагировав на санкции Зеленского

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото из открытых источников

Ираклий Кобахидзе в унисон с российской пропагандой повторил тезис о том, что украинская власть в своих решениях демонстрирует свою зависимость от Запада и якобы не отображает волю всего украинского народа.

"Введение санкций – это уже само по себе событие, говорящее о сложном положении украинской власти", – сказал Кобахидзе.

Политик выразил мнение, что в решении ввести санкции против грузинских чиновников украинские власти не были независимыми.

Грузинский премьер добавил, что так "некоторые" пытаются максимально усложнить ситуацию для новой администрации в США по отношению к региону. Ухудшение отношений власти Украины и Грузии – одна из частей этого плана, подчеркнул он.

По словам Кобахидзе, правительство Грузии остается "в режиме односторонней дружбы с Украиной", потому что Грузии "дорогая дружественная страна и украинский народ".

"Поэтому какое бы решение ни приняли украинские власти, мы остаемся верны этой стране и ее народу. Мы солидарны с этой страной и этими людьми", – резюмировал премьер.

Интересно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили совершенно иначе отреагировала на санкции Владимира Зеленского. Она поприветствовала решение главы украинского государства.

В своем сообщении Зурабишвили распространила видеообращение Владимира Зеленского и отметила: "лучше и не скажешь", выразив полную поддержку решения украинского лидера. 




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