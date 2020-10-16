Предупреждение синоптиков: Украину накроет дождевыми тучами

Уже сегодня, 16 октября, в некоторых регионах существенно похолодает. Низкие температуры принесут с собой проливные дожди. Самые сильные осадки синоптики обещают на Западе и Севере Украины. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Дожди в Украине. Фото: akzent.zp.ua

На Западе температура воздуха сегодня упадет сильнее всего. Местами столбики термометров не поднимутся выше чем +11. Ночью и вовсе похолодает до 4-6 градусов с отметкой плюс. Дожди пройдут почти везде. Местами — достаточно сильные.

Ливни сегодня могут накрыть и северные регионы Украины. Температура воздуха днем будет на уровне 14-16 градусов тепла.

Незначительные осадки синоптики обещают также в Харьковской и Полтавской областях. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно. В Центре столбики термометров поднимутся до +22, на Востоке — до +23.

А вот Юг Украины по-прежнему остается во власти бабьего лета. Там сегодня термометры могут показать сразу +24. Также без осадков.

К слову, наслаждаться теплом осталось недолго. Уже на выходных температура упадет еще больше, а холодный воздух придет, в том числе, и на Юг Украины.

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