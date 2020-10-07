Предупреждение синоптиков: где в Украине испортится погода

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Виолетта Комаровская
Осень постепенно отвоевывает свои позиции. Уже сегодня в Украине начнет холодать, а в большинстве регионов пройдут дожди. Такую погоду на 7 октября обещают синоптики Укргидрометцентра.
Погода 7 октября. Фото: kartinki.moy.su
Немного разъяснится небо над западными регионами. Впервые за несколько дней сухо будет в Волынской и Ровенской областях. На остальной территории по прежнему будут идти дожди. Температура несколько упадет. Днем столбики термометров поднимутся максимум до +19. Ночью упадут более чем в два раза — до +8.
Дожди пройдут и на Севере Украины. Особенно сильные — в Киевской области. Температура воздуха днем также будет на уровне 17-19 градусов.
На Юге Украины осадки синоптики обещают только в Одесской и Николаевской областях. При этом осеннее тепло не спешит покидать эти регионы. Воздух может прогреться до 24-25 градусов выше ноля.
В центральных регионах погода будет переменчива. Дожди захватят их лишь частично. На термометрах днем в среднем — 21 с отметкой плюс.
Спокойно оставлять дома зонтики могут жители восточных регионов. Здесь весь день будет солнечно, а воздух прогреется до +24.
Уже завтра в Украине может стать еще прохладнее, а дожди в некоторых региона только усилятся.
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