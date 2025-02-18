Представители РФ и США уже имели встречи в Эр-Рияде: детали

Член российской делегации Кирилл Дмитриев заявил, что уже встречался с представителями команды президента США Дональда Трампа в Саудовской Аравии. Официальная встреча сторон запланирована на 18 февраля в 11.00. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает американская телерадиокомпания CNN, которая общалась с Дмитриевым.

США и РФ. Фото из открытых источников

"Все, что я могу сказать, это то, что они (представители Трампа – ред.) умеют решать проблемы. И я думаю, что президент Трамп прекрасно решает проблемы", – отметил Кирилл Дмитриев.

По его словам, американские переговорщики еще не давали прямых обещаний своим российским коллегам.

"Я думаю, что обещание такое: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества", – сказал представитель РФ.

Он также возразил, что Россия в первую очередь стремится смягчить введенные против нее санкции, и утверждает, что американская и российская экономики могут получить выгоду от совместной работы.

"Я думаю, что очень важно строить мосты. Я думаю, что отношения между США и Россией очень важны для мира", – сказал Дмитриев.

CNN со ссылкой на источники, пишет, что Кремль предложил Дмитриеву сосредоточиться на восстановлении экономических связей между США и Россией в то время, как обе стороны пытаются заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.

Читайте также на портале "Комментарии" — встречу представителей США и РФ в Саудовской Аравии, запланированную на 18 февраля, преждевременно рассматривать как продвижение в переговорах об Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщила русская служба Би-би-си.



