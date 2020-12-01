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Главная Новости Общество события Предприниматели вышли на бессрочную акцию протеста под Верховную Раду
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Предприниматели вышли на бессрочную акцию протеста под Верховную Раду

На митинг против обязательного использования кассовых аппаратов собрались тысячи представителей малого и среднего бизнеса

сегодня, 10:40
Автор:

Сергей Медведев

Украинские предприниматели вновь собрались на митинг у стен Верховной Рады. ФОПы протестуют против введения обязательных кассовых аппаратов и требуют от народных депутатов принять законы, учитывающие интересы малого и среднего бизнеса. Поддержать данные требования собралось несколько тысяч человек.

Предприниматели вышли на бессрочную акцию протеста под Верховную Раду

Митинг предпринимателей под Верховной Радой/Страна

Участники акции выступают  против законопроекта №4439,об отсрочке на год введения кассовых аппаратов, который подал президент Владимир Зеленский. Недовольство вызывает тот факт, что отсрочку предоставляют не всем категориям предпринимателей — многие должны будут обзавестись кассовыми аппаратами уже с января 2021 года. 

"Цель нашей акции, это призвать депутатов не голосовать за законопроект президента 4439, а вынести на голосование наши законопроекты 3853-1, 3853-2 и 3993. Законопроект президента еще хуже, чем тот что действует сейчас. Там полная фискализация всех сфер, но с отсрочкой на один год. Отсрочка, это затягивание нашей казни. Мы против отсрочки. Мы за отмену. У нас нет денег на покупку РРО", — сообщила одна из участниц акции.

Наблюдатели отмечают, что движение по улице Грушевского перекрыто.

Это уже не первый протест от предпринимателей. Как сообщал портал "Комментарии", под Верховной Радой сотни предпринимателей из разных регионов собрались для того, чтобы призвать народных депутатов отказаться от закона о повальном внедрении кассовых аппаратов, которые лягут тяжелым бременем на малый бизнес.  Такой закон, способствующий детенизации экономики, коснется всех видов бизнеса второй, третьей и четвертой групп, которые занимаются представлением услуг, общественным питанием, торговлей и тому подобное. Конечно, закон не предполагает закупку физических кассовых аппаратов, а будет достаточно внесения специальной программы на ноутбук или смартфон. Тем не менее предприниматели возмущены, заявляя, что это сулит им большими финансовыми затратами, а любой нарушение будет караться серьезными штрафами.

 


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Источник: https://t.me/stranaua/9900
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