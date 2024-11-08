Предатель в форме: агент Кремл сливал координаты украинских военных

Служба безопасности Украины вместе с командованием Вооруженных сил задержала российского агента, планировавшего передать российской разведке информацию о местах дислокации военных объектов на Волыни. Задержанным оказался 30-летний военный, служивший в подразделении охраны территориального центра комплектования. Как стало известно, его завербовала российская военная разведка, более известная как ГРУ.

СБУ разоблачила «крота» российской разведки на Волыни

Согласно материалам дела, мужчина пытался определить и передать россиянам координаты расположения украинских подразделений, СБУ и Нацполиции. Для этого он пользовался служебным авто, что позволяло ему передвигаться по территории региона под видом служебных поездок и собирать необходимые данные о военных объектах. В частности, агент пытался выяснить расположение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов, чтобы враг мог обойти систему украинской ПВО во время авиаударов.

Всю собранную информацию он передавал куратору в России через анонимный чат в мессенджере. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон, где были сохранены доказательства сотрудничества с россиянами.

По данным следствия, агент попал на радары российской разведки из-за своих родственников в РФ, с которыми поддерживал связь и разделял их антиукраинские взгляды. Задержанному объявлено подозрение за госпредательство во время военного положения, за что ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении СБУ.