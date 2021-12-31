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"Празднуйте! Мы прикроем": военные на фронте поздравили украинцев с Новым годом (ВИДЕО)

Щемящее видео-поздравление от военных с фронта сейчас распространяют украинцы в соцсетях

сегодня, 12:46
Автор:

Людмила Слободенюк
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"Празднуйте! Мы прикроем": военные на фронте поздравили украинцев с Новым годом (ВИДЕО)

Военные на фронте записали видео-поздравления для украинцев. Фото из открытых источников

В чувствительном видео-обращении сегодня, в канун Нового года, к украинцам обратились наши военные с фронта. В видео с новогодними поздравлениями с пожеланиями выступают всего десять военнослужащих, одна из которых – женщина. Об этом передают "Комментарии", ссылаясь на официальную страницу штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"Празднуйте, мы прикроем!" – так подписали видео в штабе Операции объединенных сил.
Военные обратились к украинцам на двух языках — украинском и русском. Они в своих поздравлениях подчеркнули все сложности уходящего года, но пожелали украинцам радости, счастья и в первую очередь мира.

"Мы украинцы, я украинец, я горжусь этим и желаю нам всем мира и спокойствия над нашим небом", — сказал один из военных.
Военные обратились и к украинским детям. Пожелали им мира, приказали усердно учиться и слушаться родителей.

"Мы победим в этой войне и поборем ту заразу, которая сейчас ходит, кроме войны. В следующем году мы станем еще сильнее, еще выносливее и все будет хорошо! Лучшие пожелания", — добавил другой военный.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, украинцы могут спокойно отдыхать в предстоящие новогодние и рождественские праздники. Он отметил, что эксперты не прогнозируют полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию нашего государства. Об этом подробнее читайте по этой ссылке.

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Источник: https://fb.watch/aeAOkeBoeR/
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