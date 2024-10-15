Празднование юбилея НАБУ под вопросом: блоггеры не видят повода для радости

В сети появилась информация, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) арендовало театр имени Ивана Франко в Киеве для празднования своего 10-летия, которое запланировано на 18 октября. Удивление вызвало не только само празднование, но и то, что мероприятие будет проходить во время рабочего дня.

НАБУ планирует праздновать 10-летие, но блогеры спрашивают: что праздновать





Бывшая пресс-секретарь Генпрокуратуры и блогер Алена Яхно на своей странице в Facebook обратила внимание на то, что главной проблемой является не столько проведение мероприятия во время войны или неопределенность с источником финансирования, сколько отсутствие реальных успехов НАБУ для того, чтобы праздновать.

Яхно подчеркнула, что настоящими достижениями в работе бюро должны быть приговоры для топ-коррупционеров. Она отметила, что подозрения, меры пресечения и завершение расследований нельзя считать показателями успешной борьбы с коррупцией.

"Главная проблема не в том, что война, что в рабочее время, непонятно, кто будет оплачивать банкет, а что особенно нечего праздновать. Это было бы еще более или менее приемлемо, если бы НАБУ показывало соответствующие результаты" – написала Яхно.

По словам блоггерши, единственная вещь, которую действительно можно праздновать, – это рост расходов на содержание НАБУ. В 2024 году бюджет бюро увеличился почти на 50%, достигнув 1,9 миллиарда гривен. Поэтому с иронией добавляет Яхно, кому война – а кому банкет в театре.

"Зато есть скандалы, истоки информации фигурантам, куча чертов, свободно бегущих из страны или продвигающих интересы врага в Раде… Хотя, нет! Я ошиблась! Есть что праздновать! В 2024 году расходы госбюджета на содержание бюро выросли почти в половину (48,6%) по сравнению с прошлым годом и составили немалые 1,9 млрд. гривен. Поэтому да! Кому-то экзистенциальная война, а кому-то ̶м̶а̶т̶ь̶ ̶р̶о̶д̶н̶а̶ банкет в театре" – написала блогерша.