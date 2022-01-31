Праздники в феврале: что отмечают в первый день этого месяца и что под запретом

1 февраля в Украине православные отмечают память преподобного Макария Великого Египетского.

1 февраля - Китайский Новый Год

Также 1 февраля начинают праздновать Китайский Новый Год.

Этот праздник отмечают по лунному календарю – он наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В Китае и других странах Восточной Азии праздник отмечают в течение двух недель.

Символом этого года будет водяной тигр.



Что, согласно народным поверьям, нельзя делать 1 февраля:

• Выполнять тяжелую работу;

• Одеваться в чёрную одежду;

• Подстригаться;

• Ругаться.

Что отмечают в мире 1 февраля:

• Всемирный день хиджаба;

• День без политики;

• День вдохновения своих сотрудников на совершенствование;

• День жевательной резинки;

• День конфетных украшений;

• День семьи в Израиле;

• Национальный день свободы в США;

• Начало национального месяца помощи птицам в США.

Знаменательные события 1 февраля:

• В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Румынией;

• В 1967 году в Детройте (США) вышел первый номер украинского журнала "Детройтские новости";

• В 1946 году состоялось провозглашение Венгрии республикой;

• В 1884 году вышло в свет первое издание Oxford English Dictionary — Оксфордский словарь английского языка.

Именины 1 февраля:

• Католические: Астина, Бригитта, Екатерина;

• Православные: Антоний, Арсений, Евфимий, Евфрасия, Макарий, Марк, Мелетий, Николай, Пётр, Савва, Феодор, Феодосия, Януарий.

Кто родился 1 февраля:

• В 1844 году Гренвилл Холл, американский психолог, которого считают основателем детской и педагогической психологии;

• В 1994 году Гарри Стайлс участник группы One Direction;

• В1965 году- американский киноактер Брэндон Ли.

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