Праздники в феврале: что отмечают в первый день этого месяца и что под запретом

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Денис Подставной
1 февраля в Украине православные отмечают память преподобного Макария Великого Египетского.
1 февраля - Китайский Новый Год
Также 1 февраля начинают праздновать Китайский Новый Год.
Этот праздник отмечают по лунному календарю – он наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния. В Китае и других странах Восточной Азии праздник отмечают в течение двух недель.
Символом этого года будет водяной тигр.
Что, согласно народным поверьям, нельзя делать 1 февраля:
• Выполнять тяжелую работу;
• Одеваться в чёрную одежду;
• Подстригаться;
• Ругаться.
Что отмечают в мире 1 февраля:
• Всемирный день хиджаба;
• День без политики;
• День вдохновения своих сотрудников на совершенствование;
• День жевательной резинки;
• День конфетных украшений;
• День семьи в Израиле;
• Национальный день свободы в США;
• Начало национального месяца помощи птицам в США.
Знаменательные события 1 февраля:
• В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Румынией;
• В 1967 году в Детройте (США) вышел первый номер украинского журнала "Детройтские новости";
• В 1946 году состоялось провозглашение Венгрии республикой;
• В 1884 году вышло в свет первое издание Oxford English Dictionary — Оксфордский словарь английского языка.
Именины 1 февраля:
• Католические: Астина, Бригитта, Екатерина;
• Православные: Антоний, Арсений, Евфимий, Евфрасия, Макарий, Марк, Мелетий, Николай, Пётр, Савва, Феодор, Феодосия, Януарий.
Кто родился 1 февраля:
• В 1844 году Гренвилл Холл, американский психолог, которого считают основателем детской и педагогической психологии;
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