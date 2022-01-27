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Что отмечают 27 января в Украине и мире: почему об этом дне важно помнить

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста

27 января 2022, 00:00
Автор:

Денис Подставной
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Сегодня, 27 января. в Украине отмечают День памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Что отмечают 27 января в Украине и мире: почему об этом дне важно помнить

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста

Также в этот день почитают память жертв Холокоста.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, который является первым всемирным днем памяти жертв Холокоста. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН. Инициаторами принятия документа выступили такие страны как Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США. При этом, соавторами были еще более 90 государств.

Именно в этот день в 1945 году советская армия освободила концлагерь Освенцим. Место, где по данным специалистов, в период с 41 по 45 годы было умерщвлено около 1,1 миллиона человек. 

Приметы 27 января:

• Если на улице много инея – к потеплению;

• Белые облака – к похолоданию;

• Столб солнечного света на закате – к морозам;

• Петух рано запел – к теплу, 

• Утреннее карканье ворон – к холодам;

• Звезды ярко замерцали – к морозам;

• Луна бледна – к снегопаду.

Что еще отмечают в мире 27 января:

• День памяти в Италии (отмечают с 2000 года в память о жертвах нацизма и фашизма);

• День системы управления рабочим временем (дата появления системы Punch Clock в США);

• Национальный день шоколадного кекса в США.

Знаменательные события 27 января:

• В 1860 году вышел полный "Кобзарь" Тараса Шевченко;

• В 1945 году советские войска вошли в концлагерь Освенцим и освободили уцелевших узников;

• В 1880 году Томасом Эдисоном была запатентована электрическая лампа накаливания.

Кто родился 27 января:

• Алексей Тихий;

• Павел Чубинский;

• Вольфганг Амадей Моцарт.

Именины 27 января:

• Католические: Девота;

• Православные: Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макарий, Марк, Маркелл, Моисей, Нина, Павел, Сергей, Стефан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что эксперты назвали ТОП-5 продуктов с желчегонным эффектом.

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