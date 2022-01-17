logo

BTC/USD

41752.34

ETH/USD

3168.85

LTC/USD

147.33

USD/UAH

28.40

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Праздники 18 января: что нельзя делать в Крещенский сочельник
commentss НОВОСТИ Все новости

Праздники 18 января: что нельзя делать в Крещенский сочельник

Что отмечают в мире и Украине 18 января

17 января 2022, 23:34
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

18 января в Украине православные отмечают Крещенский сочельник. 

Праздники 18 января: что нельзя делать в Крещенский сочельник

18 января - Крещенский сочельник

Поскольку в день перед Крещением Господним принято соблюдать строгий пост, верующие готовят "Голодную" кутью. Считается, что после полуночи до ночи следующего дня вода становится целебной. 

18 января — что нельзя делать:

•Нельзя ставить на стол четное количество блюд (считается, что если этого не делать, можно упустить удачу);

•Ругаться с близкими (потому как долго не получится помириться),

Распивать алкогольные напитки 

•После полуночи нельзя использовать воду в бытовых целях, так как считается, что вода в этом время становится святой

Что отмечают в мире 18 января:

• День Винни Пуха (праздник был создан, чтобы почтить автора детских книжек-историй)

• Национальный день кофе для гурманов и День утки по-пекински в США

Знаменательные события 18 января: 

• В 1964 году американские врачи призвали Конгресс США обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.

• В 1963 году основан футбольный клуб "Карпаты"

• В 1886 году в выпуск поступил первый автомобиль.

• В 1980 году альбом "The Wall" группы "Pink Floyd" возглавил чарт "Биллборд". Этот альбом стал одним из самых известных работ группы.

Именины 18 января:

•Католические: Волузиан, Маргарита, Приска

•Православные: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукиан, Матфей, Мина, Михей, Роман, Саис, Сергей, Симеон, Синесий, Синклитикия, Татьяна, Феоид, Феона, Феопемпт, Фома, Фостирий

Напомним, ранее портал "Комментарии" инфомировал о том, что нужно знать туристам во время первой поездки в Грецию. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что ученые заявили, что четвертой дозы вакцины недостаточно для защиты от "Омикрона".


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
atalanta
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!