Праздники 18 января: что нельзя делать в Крещенский сочельник

18 января в Украине православные отмечают Крещенский сочельник.

18 января - Крещенский сочельник

Поскольку в день перед Крещением Господним принято соблюдать строгий пост, верующие готовят "Голодную" кутью. Считается, что после полуночи до ночи следующего дня вода становится целебной.

18 января — что нельзя делать:

•Нельзя ставить на стол четное количество блюд (считается, что если этого не делать, можно упустить удачу);

•Ругаться с близкими (потому как долго не получится помириться),

•Распивать алкогольные напитки



•После полуночи нельзя использовать воду в бытовых целях, так как считается, что вода в этом время становится святой

Что отмечают в мире 18 января:

• День Винни Пуха (праздник был создан, чтобы почтить автора детских книжек-историй)

• Национальный день кофе для гурманов и День утки по-пекински в США

Знаменательные события 18 января:

• В 1964 году американские врачи призвали Конгресс США обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.

• В 1963 году основан футбольный клуб "Карпаты"

• В 1886 году в выпуск поступил первый автомобиль.

• В 1980 году альбом "The Wall" группы "Pink Floyd" возглавил чарт "Биллборд". Этот альбом стал одним из самых известных работ группы.

Именины 18 января:

•Католические: Волузиан, Маргарита, Приска

•Православные: Аполлинария, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукиан, Матфей, Мина, Михей, Роман, Саис, Сергей, Симеон, Синесий, Синклитикия, Татьяна, Феоид, Феона, Феопемпт, Фома, Фостирий

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