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Правительство утвердило план борьбы с коррупцией в системе МСЭК: что изменится

Украина реформирует систему МСЭК: цифровизация, проверки и новые законы

сегодня, 11:51
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Черновалова Кристина

Правительство Украины утвердило новый план, направленный на борьбу с коррупцией в системе медико-социальной экспертизы (МСЭК). Этот план, разработанный во исполнение решений СНБО и президента Владимира Зеленского, стремится улучшить прозрачность работы комиссий и уменьшить риски нарушений.

Правительство утвердило план борьбы с коррупцией в системе МСЭК: что изменится

Минздрав обновляет систему МСЭК: новые правила

Основные планируемые изменения:

  1. Рабочая группа для пересмотра решений : В Министерстве здравоохранения сообщили, что создается специальная группа, которая будет пересматривать ранее принятые МСЭК решения.

  2. Цифровизация процессов : Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации разрабатывает план для цифровизации всех этапов прохождения экспертизы. Это позволит снизить влияние человеческого фактора и ускорить процесс рассмотрения заявок.

  3. Аудит пенсионных выплат : Пенсионный фонд Украины совместно с ДБР, Нацполицией и СБУ должны провести проверку выплат пенсий по инвалидности для прокуроров и других чиновников. Это позволит выявить возможные неправомерные начисления и избежать коррупционных схем.

  4. Комплексная реформа МСЭК : Министерство здравоохранения вместе с Министерством социальной политики готовят законопроекты, которые изменят подход к работе МСЭК. Пока проекты вынесены на общественное обсуждение, и в октябре они уже были представлены общественным организациям и экспертам.

Минздрав также подготовил изменения в Бюджетный кодекс, которые станут частью этих реформ. Они предполагают обновление процедур оценки инвалидности и функциональных ограничений граждан. В Министерстве отметили, что в настоящее время существует разветвленная система МСЭК, которая включает 328 комиссий по всей стране. Центральную комиссию, которая занимается организационно-методической работой, создает Минздрав, в то время как региональные комиссии формируются на областном уровне.

Также были внесены изменения в положение о МСЭК, позволяющие передавать функции Центральной комиссии другим учреждениям под контролем Минздрава. Исполнение обязанностей Центральной МСЭК передали Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр. Здесь создается материально-техническая база для обеспечения удобства прохождения экспертизы для граждан.

Если граждане подали жалобу на решение МСЭК, она будет автоматически перенаправлена в указанный институт, а все сроки и процедуры останутся неизменными. Институт в Днепре продолжит рассматривать дела по установленной очередности.



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Источник: https://moz.gov.ua/uk/news/funkciyi-centralnoyi-msek-vikonuvatime-ukrayinskij-derzhavnij-naukovo-doslidnij-institut-mediko-socialnih-problem-invalidnosti
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