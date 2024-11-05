Правительство развертывает зимнюю поддержку: кому и как помогут с коммунальными платежами

В преддверии зимы украинское правительство запускает масштабную программу поддержки для граждан. В этом году более 2,8 миллионов семей смогут воспользоваться субсидиями на оплату коммунальных услуг. В бюджете на 2025 год предусмотрено 42 миллиарда гривен – эти средства должны помочь сделать зиму более теплой для многих украинцев.

Субсидии на зиму: как государство помогает украинцам в борьбе с холодом

Кроме того, этой зимой правительство решило упростить процедуры для получения субсидий. Особенно это касается военных – им будет легче и быстрее оформить жилищно-коммунальные льготы, ведь для этой категории граждан процедура значительно упрощена.

Однако не только военнослужащие ощутят поддержку: государство позаботилось и о переселенцах. С середины января 2025 года начнет действовать новая программа для арендующих жилье семей и тратят на аренду более трети дохода. Они смогут оформить субсидии, чтобы снизить расходы на проживание.

Особое внимание уделено семьям в прифронтовых регионах. Около 500 тысяч домохозяйств получат средства на покупку твердого топлива, включая дрова и уголь. Эти выплаты уже начали поступать живущим в условиях особого риска. Максимальная сумма помощи может достигать 21 тысяч гривен на семью.

Читайте на портале "Комментарии" — С ноября в Александрии, Кировоградская область , начнется регистрация на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Специально созданные мобильные группы будут помогать местным жителям, отвечающим определенным критериям, оформлять заявки на финансовую поддержку. Об этом сообщается на сайте организации unhcr.org.