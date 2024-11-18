Правительство расширяет программы для ВПЛ: что изменится

Министерство социальной политики запустило новые программы, чтобы помочь переселенцам адаптироваться к жизни в новых условиях. Теперь ВПЛ могут получить субсидию на аренду жилья, воспользоваться услугами "муниципальной няни" для ухода за детьми и поддержкой для пожилых людей, нуждающихся в уходе. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в комментарии для УНИАН.

Жилье, уход и социализация: правительство запускает программы для переселенцев

Для переселенцев, не имеющих возможности самостоятельно оплачивать аренду качественного жилья, государство предлагает постоянную субсидию. Пока программа работает в прифронтовых областях, но скоро ее планируют запустить по всей стране.

"Мы уже приняли постановление Кабмина — действующее пока в пилотных областях, прифронтовых, где больше всего локализовано ВПЛ, а дальше мы будем это масштабировать на всю Украину — вводим постоянную субсидию на аренду жилья, если у семьи ВПЛ не хватает дохода, чтобы обеспечить себе качественную аренду", — сказала Жолнович.

Услуга "муниципальная няня" получила обновление. Теперь одна няня может ухаживать за тремя детьми одновременно, а компенсация за ее услуги возрастет. Это пригодится мамам на прифронтовых территориях, где садики не работают или доступ к ним ограничен.

Для пожилых людей, которые из-за своего состояния не могут самостоятельно себя обслуживать, государство внедряет новую программу поддержанного проживания. Их не будут отправлять в закрытые интернаты. Вместо этого людям предлагают жилье в общинах, где они смогут получать помощь и одновременно оставаться частью социума.

"Поэтому мы уже начали закупки такой услуги, работаем с организациями. Потому что для нас очень важно, чтобы это не были интернаты в лесах, чтобы эти люди не были закрыты от мира. Чтобы это были дома в общинах, квартиры, чтобы они могли выйти погулять и быть в социуме", — подчеркнула министр.