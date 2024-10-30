Правительство обновило образцы памятных плит для военного мемориала

Кабинет Министров Украины принял постановление, вносящее существенные изменения в образцы и описания нагробных сооружений и мемориальных табличек, которые будут установлены на Национальном военном мемориальном кладбище.

Кладбище. Фото из открытых источников

Изменения касаются не только дизайна памятных плит для колумбариев, но и подробного описания мемориалов, почитающих память погибших военных. Согласно новым требованиям, на колумбарии ниши погибшего будет установлена памятная плита из натурального светлого камня. Лицевая часть плиты будет содержать изображения малого Государственного Герба Украины, а также портрет погибшего (если таковой есть) и сведения об имени, отчестве, фамилии, дате рождения и смерти, а также воинское или специальное звание.

Кроме этого, по желанию родственников или близких погибшего, на плите можно будет разместить религиозную символику или позывного воина.

Заместитель Министра по делам ветеранов Украины Фархад Фархадов подчеркнул, что эти изменения являются очередным шагом правительства в направлении правового обеспечения функционирования Национального военного мемориального кладбища. Он также отметил, что новые нагробные сооружения будут символизировать военную форму украинской армии, подчеркивая единство всех военнослужащих, а также будут способствовать лучшей организации процесса увековечения памяти погибших Защитников и Защитниц.

Напомним, руководителей Организации украинских националистов Евгения Коновальца и Степана Бандеру могут перезахоронить в Киевской области на Национальном военном мемориальном кладбище. О такой возможности рассказал заместитель директора госучреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" Ярослав Старущенко в интервью "Главкому".