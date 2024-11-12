Правительство ликвидирует МСЭК и внедрит новую систему оценки трудоспособности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал ликвидацию старой бюрократической системы МСЭК и внедрение нового механизма, что обеспечит индивидуальный подход к оценке трудоспособности граждан. Правительство уже направило в Верховную Раду законопроект, который закладывает основы нового подхода к оценке состояния пациентов и выплат. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

Новая система оценки трудоспособности: основные изменения

12 ноября правительство одобрило два законопроекта, регулирующих социальные услуги и страховые выплаты для людей с ограниченными возможностями. Премьер-министр отметил, что новый механизм включает в себя объективную оценку состояния здоровья граждан врачами в многопрофильных больницах. Людей будут классифицировать по трем категориям: со стойким полным ограничением трудоспособности, частичным ограничением и трудоспособным лицам.

Изменения в социальных выплатах и продолжительности лечения

Согласно новым инициативам, социальные выплаты для лиц с полной потерей трудоспособности существенно возрастут, а для лиц с частичной потерей трудоспособности государство будет компенсировать разницу в заработке. Также возрастет продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации – от четырех месяцев до полутора лет, а также введена защита от освобождения во время лечения. Статус инвалидности сохраняется для тех, кто имеет этот статус.

Важным этапом реформы станет цифровизация всей системы, включающей дистанционную, заочную и выездную оценку работоспособности. Премьер-министр подчеркнул, что новый механизм будет направлен на результат: максимальную реабилитацию лиц, их возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места к их потребностям. Украина стремится приблизить свою систему к европейским стандартам эффективной реабилитации, где значительная часть людей после болезней или травм возвращается к активному образу жизни.

Напомним, Суд принял решение заключить под стражу на два месяца главного организатора схемы по фальсификации медицинских заключений для установления инвалидности военнообязанным в одесском областном МСЭК. Однако подозреваемый имеет возможность избежать ареста, уплатив залог в 10 миллионов гривен.