Правильно ли, что Украина остановила транзит российской нефти: как к этому относятся украинцы

Украина остановила транзит российской нефти компании "Лукойл" в Венгрию и Словакию. Причиной тому стало то, что российская компания находится под санкциями. Такие действия Украины резко раскритиковали в Венгрии и Словакии, выступив с угрозами. Опрос Active Group показал, как на это решение отреагировали украинцы.



Украина приостановила транзит российской нефти. Фото из открытых источников

Согласно социологическому опросу компании Active Group 79,1% украинцев считают правильным решением остановить транзит российской нефти. Кроме того, полностью правильным его назвали 60,4% опрошенных.

Полностью неправильную остановку транзита российской нефти в Венгрию и Словакию назвали 4,1% опрошенных, еще 3,8% украинцев считают такое решение в большей степени неправильным. Остальные 12,9% респондентов не ответили на вопрос.

Правильно ли, что Украина остановила транзит российской нефти



В середине июля Украина остановила транзит российской нефти компании "Лукойл" из-за санкций. Решение украинских властей вызвало критику со стороны Венгрии, которая заявила, что будет блокировать выделение помощи Украине от ЕС, на которое Будапешт уже около года накладывает вето. Кроме того, в Венгрии пригрозили прекратить поставки электроэнергии в Украину. Также решение подвергли критике в Словакии. Президент Петер Пелегрини пригрозил, что из-за такого решения Киев "многим рискует".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский Союз отреагировал на ультиматум Словакии и Венгрии по отношению к Украине из-за остановки российской нефти.

Также "Комментарии" писали о заявлении в Министерстве энергетики Украины, где указали на возможность продлить транзит нефти в Словакию.