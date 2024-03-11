Пожежа на Cтоличних Осокорках: причетні можуть бути "екоактивісти"

К пожару на территории заказников на киевских Осокорках, в результате которого выгорело более 10 га, могли быть причастны активисты ОО "Экопарк Осокорки". Это одна из версий, которую обсуждают в публичном пространстве. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "ДС".

Возгорание экопарка «Осокорки»

Издание ссылается на опубликованные в сети скриншоты из переписки общественной организации "Экопарк "Осокорки". Как утверждается, в переписке накануне пожара один из пользователей призвал поджечь строительную технику компании "Столица групп", которая рядом ведет строительство незавершенных объектов обанкротившегося банка "Аркада".

"Может пора начинать курить их технику? Ну не лично, а молиться богу, чтобы на экскаваторы снизошел благодатный огонь", — написал пользователь с ником Roman.

"Взойдёт благодатный огонь и на "Столица групп", и на других", — пишет вслед пользователь Aleksandr Sparevoy.

Далее журналисты ссылаются на издание Forbes, которое приводит другие версии. Среди них и непреднамеренный поджог. В частности, ОО "Национальный парк сохранения и обогащения флоры и фауны "Осокорки" предполагает разные варианты причины пожара. Там считают возможным как умышленный, так и непреднамеренный поджог.

"Мы еще в январе 2022 года сталкивались с схожей ситуацией, но она была не столь масштабной", – рассказала председатель этой ОО Ирина Машовец.

Тогда, по ее словам, на территории вблизи озера Тяглое вспыхнула кибитка бездомных.

Установить истину должны следователи Дарницкого УП ГУНП в Киеве – начато досудебное расследование по факту пожара. Инвесторы недостроенных домов призвали стражей порядка расследовать все возможные версии, пишет Forbes.

Стоит отметить, что вечером 5 марта начал гореть экопарк "Осокорки". Вблизи озера Тяглое произошло возгорание травяного настила и камыша несколькими очагами, из-за чего возник масштабный пожар. Тушение пожара осложнялось подтоплением подъездных путей. Пожар локализовали в 23:15, а ликвидировали в 23:57.



