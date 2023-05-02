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«Поймай барыгу» – участники начали получать деньги

Почти 3 тысячи долларов – меценат «Поймай барыгу» начал платить первым участникам

сегодня, 14:25
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Автор:

Кравцев Сергей








Акция "Поймай барыгу" громко стартовала первого мая. А сегодня организаторы уже заявляют о начале денежных выплат.

«Поймай барыгу» – участники начали получать деньги

Акция Поймай барыгу

Пока речь о так называемой "предварительной" акции – эксклюзивном предакционном предложении, которое организаторы озвучивали раньше. Тогда они обещали деньги за обычный ролик – участник должен был снять видео с "закладчиком" и передать организаторам "Поймай барыгу".


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Результаты конкурса уже готовы. А средства – уже выплачены. Девять участников, которые первыми прислали свои видео, уже с деньгами.

Выплаты они получили переводом на карты, в гривнах. По пятьсот долларов получили пять человек, которые справились с задачей полностью. Еще четырем выплатили так называемые утешительные призы – по сто долларов за почти удачную попытку.

Такие мини-проекты в рамках акции "Поймай барыгу" будут и дальше – заявляют организаторы. И обещают платить так же быстро и честно. Говорят, что главная цель сейчас – привлечь как можно больше людей к "охоте" на торговцев запрещенными препаратами и борьбе с распространением наркотиков.

Большой старт основной акции уже прогремел в трех первых городах – Киеве, Харькове и Одессе. Там организаторы ждут информацию о торговцах, мелких распространителях и нарколабораториях и уже готовы платить за реальные результаты. На очереди – остальные города Украины. При этом уточняют: о нарколабораториях можно сообщать уже сейчас, в любом городе.

Главный меценат проекта Егор Левченко накануне раскрыл свою личность и сообщил об условиях и подробностях основной акции. Что нужно сделать, чтобы получать деньги за разоблачение наркоторговцев и какие он предлагает расценки, меценат рассказал в интервью.

Акция уже набирает обороты. Узнать план действий для участия в ней можно на сайт https://spiymaibarigu.com.ua/. Там организаторы разместили "дорожную карту" для тех, кто хочет присоединиться, и призывают не оставаться в стороне – помочь в борьбе против наркоторговли.





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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3cHmMLDvrCY
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