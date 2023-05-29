«Поймай барыгу» поддерживает даже криминал, – экс-чиновник Пенитенциарной службы

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Кравцев Сергей
Опытный пенитенциарий, бывший руководитель Одесской колонии и СИЗО Владимир Мастицкий поддержал акцию "Споймай барыгу". Как информирует портал "Комментарии", в интервью блогеру Стасу Домбровскому он заявил, что такая инициатива как проект "Поймай барыгу" найдет безумный отклик и в обществе, и даже среди представителей криминального мира.
Акция Поймай барыгу
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Бывший высокопоставленный чиновник уверен, что победить наркоторговлю возможно только при активном участии граждан. Именно поэтому называет акцию "Поймай барыгу" перспективной. Негативное отношение к психотропным веществам, как ни странно, распространено и в мире криминала, рассказал Мостицкий. Это хороший заработок, но с годами наркотики из вредных веществ превратились в способные достаточно быстро убивать зависимых.
Напомним, акция "Поймай барыгу – получи кэш" стартовала первого мая. Бизнесмен и меценат Егор Левченко платит деньги каждому, кто поможет разоблачить торговца запрещенными препаратами или изготавливающую их лабораторию. Организаторы заявляют , что главная цель акции – полностью очистить Украину от наркоторговли. Пока проект действует по всей стране, а денежные вознаграждения участники акции получают на карту.
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