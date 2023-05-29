«Поймай барыгу» поддерживает даже криминал, – экс-чиновник Пенитенциарной службы



















Опытный пенитенциарий, бывший руководитель Одесской колонии и СИЗО Владимир Мастицкий поддержал акцию "Споймай барыгу". Как информирует портал "Комментарии", в интервью блогеру Стасу Домбровскому он заявил, что такая инициатива как проект "Поймай барыгу" найдет безумный отклик и в обществе, и даже среди представителей криминального мира.

Акция Поймай барыгу

"Я думаю, что в обществе эта проблема назрела, кто сталкивается больше, кто меньше. И я уверен, что вы найдете много единомышленников по обе стороны. Общество меняется и общественный и медийный контроль очень эффективны", – отметил экс-заместитель начальника Южного регионального управления пенитенциарной службы Украины Владимир Мастицкий.

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Бывший высокопоставленный чиновник уверен, что победить наркоторговлю возможно только при активном участии граждан. Именно поэтому называет акцию "Поймай барыгу" перспективной. Негативное отношение к психотропным веществам, как ни странно, распространено и в мире криминала, рассказал Мостицкий. Это хороший заработок, но с годами наркотики из вредных веществ превратились в способные достаточно быстро убивать зависимых.

"Все соглашаются с тем, что наркотики – это зло. Никто и никогда не признался, что относится к этому положительно, никто никогда. Социум что-то упустил или система упустила, если за десять-двадцать лет появились новые виды наркотиков, которые стали еще более опасными. А если эта проблема не будет решаться, то через десять-двадцать лет они станут еще более опасными", – отметил Владимир Мастицкий.

Напомним, акция "Поймай барыгу – получи кэш" стартовала первого мая. Бизнесмен и меценат Егор Левченко платит деньги каждому, кто поможет разоблачить торговца запрещенными препаратами или изготавливающую их лабораторию. Организаторы заявляют , что главная цель акции – полностью очистить Украину от наркоторговли. Пока проект действует по всей стране, а денежные вознаграждения участники акции получают на карту.



