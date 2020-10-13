Появился атлас нового разделения Украины

В Украине появился атлас, который учитывает новое районное деление страны и территориальные общины. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Так, "Атлас административно-территориального устройства Украины. Новое районное деление и территориальные общины: 2020" содержит актуальные данные о названиях, границах, площади, численности населения, составе по общинах каждого нового района каждой области.

Согласно изданию, сейчас в Украине 1469 территориальных общин (городских, поселковых, сельских советов), 136 районов, 27 областей вместе с АРК, городами Киев и Севастополь. Всего в Украине 29 710 населенных пунктов. Площадь страны составляет 603,7 тыс. кв. км, а количество населения — 41 902,4 тыс. человек по состоянию на начало 2020 года (без учета временно неподконтрольных территорий Украины).

Указано, что новые районы образовано Постановлением Верховной Рады Украины 17 июля, а административные центры и территории территориальных общин каждой области утверждены распоряжениями Кабинета Министров Украины 12 июня этого года.

Сборник подготовило Общество исследователей Украины под редакцией автора идеи Павла Остапенко и при поддержке проекта "Поддержка надлежащего управления в местных общинах как составляющей реформы децентрализации" Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

Как сообщалось, большинство украинцев живут на своих квадратных метрах. Согласно официальным данным, более 86% жителей страны имеют свое жилье.

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