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Появилась первая область, которая покидает «красную» зону карантина: еще две готовятся на выход

В Украине могут отменить локдаун в Ровенской области. Этот регион может выйти из "красной" зоны

сегодня, 11:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Ровенская область одной из первых среди других областей, которые находятся в "красной" зоне карантина, может снять локдаун. Это еще одно подтверждение, что постепенно ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине улучшается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет издание "РБК-Украина".

Появилась первая область, которая покидает «красную» зону карантина: еще две готовятся на выход

Карантин. Фото из открытых источников

Виктор Ляшко рассказал, что в Украине есть ряд областей, в которых наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Так, одной из первых покинуть "красную" карантинную зону может Ровенская область. В этом регионе на протяжении определенного времени фиксируется снижение заболеваемости. 

Министр подчеркнул, что Ровенская область стала первым регионом, которому удалось стабилизировать ситуацию и теперь появились все основания для того, чтобы снять жесткие карантинные ограничения.

В целом ситуация с заболеваемостью на коронавирус постепенно улучшается. И вслед за Ровенской областью выйти из "красной" карантинной зоне могут Закарпатская и Ивано-Франковская области. В этих регионах также фиксируется снижение уровня заболеваемости COVID-19.

Читайте на портале "Комментарии" — ученые рассказали, почему расслабляться после снижения заболеваемости на "Омикрон" не стоит. Следующие штаммы коронавируса могут переноситься намного сложнее, чем "Дельта" и "Омикрон". Ученые подчеркивают, вся неприятность коронавируса состоит в том, что следующий штамм вируса практически нельзя предугадать.

Также издание "Комментарии" сообщало – коронавирус не щадит никого. Известную украинскую певицу "скосил" "Омикрон". Артистка рассказала, как тяжело переносила болезнь.



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Источник: https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/lokdaun-mogut-otmenit-poyavilas-pervaya-oblast-1645172055.html
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