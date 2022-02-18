Появилась первая область, которая покидает «красную» зону карантина: еще две готовятся на выход

Ровенская область одной из первых среди других областей, которые находятся в "красной" зоне карантина, может снять локдаун. Это еще одно подтверждение, что постепенно ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине улучшается. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет издание "РБК-Украина".

Карантин. Фото из открытых источников

Виктор Ляшко рассказал, что в Украине есть ряд областей, в которых наблюдается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Так, одной из первых покинуть "красную" карантинную зону может Ровенская область. В этом регионе на протяжении определенного времени фиксируется снижение заболеваемости.

Министр подчеркнул, что Ровенская область стала первым регионом, которому удалось стабилизировать ситуацию и теперь появились все основания для того, чтобы снять жесткие карантинные ограничения.

В целом ситуация с заболеваемостью на коронавирус постепенно улучшается. И вслед за Ровенской областью выйти из "красной" карантинной зоне могут Закарпатская и Ивано-Франковская области. В этих регионах также фиксируется снижение уровня заболеваемости COVID-19.

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