Появилась неожиданная версия убийства Портнова

21 мая в Мадриде неизвестный застрелил замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Военный эксперт Дмитрий Снегирев предположил, что вместо убийства Портнова произошло инсценирование его смерти.

Андрей Портнов. Фото из открытых источников

Сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо" высказал предположение об убийстве Портнова в Испании.

"Я действительно не исключаю возможности инсценировки гибели. Такие случаи в мировой истории случались неоднократно", — заметил Снегирев.

По его словам, имитация смерти Портнова могла быть попыткой уменьшить интерес от украинских спецслужб.

"И я не исключаю, что Портнов мог имитировать свою смерть, понимая, что он находится в зоне интереса украинских правоохранительных и специальных служб", – сказал Снегирев.

Также Снегирев отметил, что Испания могла быть выбрана не случайно. По словам военного эксперта, эта страна находится в зоне интересов российских спецслужб, ведь в ней находятся многие бывшие политические деятели режима Януковича.

В Андрея Портнова выстрелили пять раз, последний выстрел был в голову. Правоохранители рассматривают две версии убийства. Первой идет сведение счетов в рамках организованной преступности, тогда как второй может быть политически мотивированное убийство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за убийством Портнова может стоять команда Медведчука.

Также "Комментарии" писали, что блоггер Алексей Арестович обвинил президента Зеленского в убийстве Портнова за якобы подготовку к выборам.