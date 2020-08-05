Повышение коммуналки: на сколько подорожает газ для населения в августе

Газовая конфорка. Фото: liga.net

В Украине дорожает газ для населения. В "Нафтогазе" предупредили, что это нормальное явление и перед отопительным сезоном тариф растет ежегодно. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.



С августа "Нафтогаз" предлагает своим потребителям тариф "Месячный". Его в компании уже рассчитали.

"Цена природного газа в августе для бытовых клиентов компании будет на уровне 3 гривны 24 копейки за кубический метр. Это включая НДС и без учета стоимости доставки. Газ для населения подорожал на 27 копеек за один кубометр. Это произошло из-за того, что рынок сейчас заходит в сезон более высоких цен, которые приближается вместе с отопительным сезоном", - объяснили в "Нафтогазе".

Обновлять тариф "Месячный" в компании обещают в начале каждого нового месяца после завершения режима ПСО (Положение о специальных обязанностях для субъектов газового рынка).

"Месячный" - это первый тариф, который "Нафтогаз" предлагает бытовым потребителям. Пока на него перевели всех клиентов автоматически. А платить они будут только за те объемы газа, которые использовали.

К слову, клиенты смогут сэкономить на газе, если будут оплачивать услугу до 15 числа следующего месяца. Например, до 15 сентября рассчитаются за август. В этом случае скидка будет на уровне одного процента от общей суммы.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, при каких условиях Украина может возобновить закупку газа у России.

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