logo

BTC/USD

112183

ETH/USD

4312.12

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Потрясаные нововведения для украинцев в Польше
commentss НОВОСТИ Все новости

Потрясаные нововведения для украинцев в Польше

В Польше с 1 октября украинцам грозят штрафы за вождение авто без польских прав

8 сентября 2025, 19:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

С начала октября в Польше перестает действовать специальное распоряжение, позволяющее украинцам пользоваться на территории страны своими национальными водительскими удостоверениями. Это означает, что все граждане Украины, которые находятся в Польше более 180 дней, должны будут заменить документы польскими, иначе рискуют получить существенное наказание.

Потрясаные нововведения для украинцев в Польше

Закон для украинцев в Польше

За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф в размере 2000 злотых (около 22,8 тыс. грн). Как предупреждают эксперты, по отмене постановления можно ожидать массовых проверок со стороны полиции, что может привести к значительному количеству протоколов и взысканий среди украинских водителей.

Польское законодательство четко определяет: находящиеся в стране иностранцы более полугода обязаны обменять свои водительские удостоверения на местные. До этого времени действовало временное ослабление украинских беженцев и трудовых мигрантов, но оно теряет силу уже 1 октября.

Кроме того, власти Польши готовят другие изменения. Новый законопроект предусматривает, что право на получение социальных выплат для украинских беженцев будет напрямую связываться с их официальным трудоустройством. Также планируется усиление таможенного контроля на границе.

Таким образом, украинцам, проживающим в Польше и пользующимся автомобилями, следует заранее позаботиться о замене документов во избежание штрафов и других неприятностей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Уссурийске суд признал "дискредитацией армии" выступление детей на праздничном мероприятии и оштрафовал воспитательницу местного лицея. Об этом сообщает издание "Верстка".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/zakordon24/ru/shtrafy-dlja-voditelej-v-polshe-kogda-nuzhno-poluchit-polskie-prava-zakordon_n2909994
Теги:

Новости

Все новости