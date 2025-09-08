Потрясаные нововведения для украинцев в Польше

С начала октября в Польше перестает действовать специальное распоряжение, позволяющее украинцам пользоваться на территории страны своими национальными водительскими удостоверениями. Это означает, что все граждане Украины, которые находятся в Польше более 180 дней, должны будут заменить документы польскими, иначе рискуют получить существенное наказание.

Закон для украинцев в Польше

За нарушение предусмотрена административная ответственность — штраф в размере 2000 злотых (около 22,8 тыс. грн). Как предупреждают эксперты, по отмене постановления можно ожидать массовых проверок со стороны полиции, что может привести к значительному количеству протоколов и взысканий среди украинских водителей.

Польское законодательство четко определяет: находящиеся в стране иностранцы более полугода обязаны обменять свои водительские удостоверения на местные. До этого времени действовало временное ослабление украинских беженцев и трудовых мигрантов, но оно теряет силу уже 1 октября.

Кроме того, власти Польши готовят другие изменения. Новый законопроект предусматривает, что право на получение социальных выплат для украинских беженцев будет напрямую связываться с их официальным трудоустройством. Также планируется усиление таможенного контроля на границе.

Таким образом, украинцам, проживающим в Польше и пользующимся автомобилями, следует заранее позаботиться о замене документов во избежание штрафов и других неприятностей.

