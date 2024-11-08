Потребление растет: будут ли отключения света в Украине

Укрэнерго счел ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 8 ноября. Графики пока отменены, впрочем потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 в вечерние часы. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Состояние энергосистемы. Фото: Укренерго

Сегодня, 8 ноября, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 5% выше, чем в предыдущий день — в четверг, 7 ноября. , кроме южных, что обуславливает снижение эффективности работы бытовых СЭС. потребление утром и вечером – в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, – говорится в сообщении.

Как узнать о графиках стабилизационных отключений

Отметим, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. % потребителей в каждой области.

Согласно условным графикам, разные очереди ограничений предусматривают следующие периоды отключения электроэнергии в сутки:

1 очередь – 4 часа ограничений

2 очередь – 8 часов ограничений

3 очередь – 12 часов ограничений

4 очередь – более 12 часов ограничений

Облэнерго самостоятельно определяют, как распределить эти ограничения в течение суток, формируя соответствующие графики для каждого региона.

НЭК "Укрэнерго" оценивает существующую мощность и прогнозирует потребление электрической энергии каждый час суток следующего дня. Если потребление превышает производство, главный диспетчер украинской энергосистемы распоряжается применять стабилизационные или экстренные отключения всем операторам системы распределения.

Отключения делятся на два типа: стабилизационные и экстренные.

Актуальный график стабилизационных отключений доступен на сайте ДТЭК в разделе "Отсутствует электроэнергия". Кроме того, графики отключений теперь можно найти в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram.

Графики отключений по областям

Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.

Энергетики призывают граждан не включать одновременно энергоемкие приборы после возобновления электроснабжения, поскольку это может значительно повысить нагрузку на сеть и привести к авариям.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами, опубликованными на официальной странице Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.