Потребление электроэнергии выросло: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли применяться графики отключения

В начале рабочей недели в Украине наблюдалось увеличение потребления электроэнергии, что связано с понижением температуры в большинстве регионов по сравнению с концом прошлой недели. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".

Отключение электричества. Фото: РБК-Украина

"По состоянию на 9:30 потребление электроэнергии было на 5,6% выше, чем на аналогичное время в предыдущий рабочий день — пятницу, 3 января", — говорится в сообщении.

Согласно данным прессслужбы, максимальный уровень потребления был зафиксирован вечером 5 января, при этом он оставался на том же уровне, что и в предыдущий выходной день – в субботу, 4 января. В то же время в компании отметили, что потребление соответствует сезонным нормам. При этом на 6 января "Укрэнерго" не объявляло графики отключений электроэнергии.

"Ситуация в энергосистеме может изменяться. Пожалуйста, следите за обновлением на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", — говорится в сообщении.

По информации "Укрэнерго", украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 13 массированных ракетных и дроновых атак, имевших место в течение прошлого года. Аварийно-восстановительные работы на энергетических объектах продолжаются.

Напомним, 3 января в "Укрэнерго" сообщили, что ожидается значительное похолодание, которое приведет к росту потребления электроэнергии. Чтобы избежать перегрузки энергосистемы, украинцев призывали к экономии электричества.

В свою очередь, в МВФ отметили, что энергетическая ситуация нынешней зимой в Украине будет сложной. Дефицит электроэнергии и возможные отключения электричества будут зависеть от масштабов дальнейших атак России и строгости зимнего периода.

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