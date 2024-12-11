Потаенные желания украинцев: какие категории Pornhub стали хитами в этом году

Pornhub, один из самых известных порталов для взрослых, опубликовал годовой отчет, в котором представил самые популярные категории и поисковые запросы. В отчете отражены как глобальные тенденции, так и специфические особенности каждой страны, в том числе и Украины. Украинские пользователи разделяют общемировые предпочтения, хотя есть и некоторые уникальные детали.

Тренды Pornhub: что ищут украинцы

Среди украинцев, как и во всем мире, наиболее популярным поисковым запросом стал "хентай". Этот жанр, включающий японскую анимацию для взрослых, продолжает удерживать лидерство. Второе место также совпадает с мировыми результатами — категория "MILF" (категория акцентирует внимание на актрисах старшего возраста, которые ассоциируются с опытностью и уверенностью)

В то же время, на третьем месте предпочтения украинцев несколько отличаются от общего рейтинга. Если в мире тройку лидеров замыкает категория "pinay" (филиппинский контент), то в Украине пользователи отдали предпочтение категории "российское". Это свидетельствует об определенных региональных особенностях в предпочтениях.

Украинские пользователи продемонстрировали интерес к как местным, так и международным звездам. Первое место среди актрис заняла украинка Джозефина Джексон. Вторую позицию получила Ева Элфи — россиянка, которая переехала в США. На третьем месте оказалась американка Лана Роудс.

Интересно, что Ева Элфи и Лана Роудс входят в тройку самых популярных актрис и по глобальному рейтингу Pornhub. Однако мировым лидером стала Анджела Уайт, которая завоевала первое место.

Ранее "Комментарии" писали, что в Верховной раде сообщили о регистрации доработанного законопроекта о декриминализации порнографии в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует портал "Комментарии".