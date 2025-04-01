Посягательство Трампа на Гренландию: Дания и США готовятся к важным переговорам

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на этой неделе проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Фактически это будут первые официальные контакты двух стран после заявлений президента США Дональда Трампа по Гренландии. Об этом пишет "Financial Times".

Гренландия. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, Расмуссен и Рубио проведут переговоры на полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, которая пройдет 3 апреля.

В то же время, источники FT утверждают, что из-за напряженности в отношениях между Копенгагеном и Вашингтоном встречу могут отменить.

По информации официальных лиц, сейчас дипломатические контакты между США и Данией практически поставлены на паузу. В Госдепе США также отказались давать свою оценку возможности проведения встречи на этой неделе.

В январе Расмуссен и Рубио провели 20-минутный телефонный разговор.

После того, как Трамп возвратился в Белый дом в качестве президента, он снова начал делать свои заявления о покупке Гренландии. По его мнению, контроль США над островом нужен для безопасности.

Однако в Гренландии, которая является полуавтономной территорией Дании, выступили против присоединения к США. Там начались протесты против политики Трампа. Идею покупки Штатами остова отвергает и Дания.

Читайте также на портале "Комментарии" — британское издание Mirror предполагает, что в случае успешной аннексии Гренландии Соединенными Штатами следующей целью Дональда Трампа может стать Исландия.

В статье говорится, что, несмотря на неудачный визит Дж. Ди Венса на территорию Дании, скорее отчуждавший гренландцев, чем улучшивший отношения, администрация Трампа не показывает никаких признаков отказа от планов по расширению территории США.



