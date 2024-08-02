Посуточная аренда жилья в Украине: как изменились цены за год

Тенденции посуточной аренды в 2024 году

Посуточная аренда жилья в Украине

В 2024 году рынок посуточной аренды в Украине демонстрирует значительную активность, однако распределяется неодинаково по всей стране. Согласно анализу больших украинских площадок для объявлений, OLX Недвижимость и DIM.RIA, на западе Украины и в центральных областях рост спроса заметнее по сравнению с другими регионами.

В частности, за последние месяцы в западных областях, таких как Львовская, Волынская, Ивано-Франковская, Закарпатская, наблюдается рост спроса в пределах от 50 до 80%, и эта тенденция не прекращается. Эти области, известные своими рекреационными зонами, становятся все более популярны среди туристов и отдыхающих.

Одесская область зафиксировала впечатляющий скачок спроса на посуточную аренду – почти на 400% с мая по июнь, несмотря на ракетные угрозы и условия, ограниченные военным положением. Оксана Остапчук из OLX Недвижимость указывает на это как на аномальное проявление интереса к региону.

"Такая тенденция наблюдается впервые сначала войны и объясняется, скорее всего, желанием граждан Украины отдохнуть на единственном относительно безопасном морском побережье Украины (по сравнению с Николаевской и Херсонской областями)", — отметила эксперт.

Сколько стоит посуточная аренда жилья на украинских курортах.

Лето традиционно приносит рост стоимости аренды жилья в уголках Украины, которые любят туристы – в частности, в живописных Карпатах и у берегов Черного моря. Именно в этих регионах, насыщенных природной красотой и курортными возможностями, цены на посуточную аренду достигают пика, особенно это касается таких областей, как Черновицкая, Ивано-Франковская и Одесская.

По данным, опубликованным на OLX.ua, среди мест с самыми высокими ценами на аренду выделяются такие населенные пункты, как Мигово, где средняя стоимость аренды за сутки достигает 3 750 гривен, Поляница и Маяки с ценой в 3 500 гривен, а также Дийда и Бурлача Балка со стоимостью аренды менее 3000 гривен.

Особенно интересно смотрится среди перечисленных поселок в Черновицкой области Мигово, который превзошел цены даже в самом дорогом курорте Украины – Буковеле. Объяснение этого феномена довольно простое – поселок расположен в довольно тихом месте, недалеко от леса и водоемов, а цены представлены не за отдельный номер, как в случае с классическими курортами, а за целый дом с бассейном.

Незаурядный интерес вызывают и другие курортные городки, где средняя цена аренды варьируется от 1 650 до 2 000 гривен в сутки. Среди особенно популярных среди арендаторов мест выделяются Свитязь, Яремче и Черноморск, хотя в последнем спрос значительно вырос только в последнее время.

В Одессе в 2024 году наблюдается наибольший рост спроса на аренду жилья – почти в полтора раза за последний год. Несмотря на непростую ситуацию с безопасностью рынок посуточной аренды в Одесской области демонстрирует устойчивый рост как по количеству объявлений, так и по количеству отзывов на них.

Одесса с ее 368 370 отзывами на объявление на платформе OLX и средней стоимостью аренды в 1500 гривен в сутки возглавляет список самых востребованных курортов. Черноморск, Каролино-Бугаз, Фонтанка, Санжейка, Затока и Крыжановка также входят в список мест, где украинцы активно ищут жилье для летнего отдыха.

Цены на аренду жилья в Киеве и Львове

На рынке аренды жилья столицы Украины уже не первый год наблюдается продолжающаяся тенденция к повышению цен. За последний год стоимость посуточной аренды в Киеве выросла примерно на 10% и составляет в среднем 700 гривен в сутки. По прогнозам аналитиков, максимальный рост цен ожидается в конце лета – начале осени.

Следует заметить, что стоимость аренды квартир в Киеве варьируется в зависимости от многих критериев. Так, аренда однокомнатной квартиры может стоить от 500 до 1000 грн в сутки, двухкомнатной – от 600 до 1500 грн, тогда как за трехкомнатную квартиру придется выложить от 800 и больше. На стоимость аренды влияют такие факторы как расположение жилья и район города; близость к ключевым транспортным узлам и станциям метро; ремонт, наличие мебели и бытовой техники.

После начала полномасштабной войны в Украине рынок аренды жилья претерпел значительные изменения, но особенно это касается Львова, где стоимость аренды выросла в несколько раз и продолжает расти. Причинами такого скачка являются относительная безопасность области и ее высокая туристическая привлекательность.

Стоимость аренды жилья в городе варьируется от района к району, но средняя цена однокомнатной квартиры в центре Львова стартует от 1000 гривен в сутки, достигая в некоторых случаях 1500-1800 гривен. Цены на двухкомнатные квартиры во Львове начинаются от 800 гривен и могут достигать 2000 гривен, тогда как за трехкомнатную квартиру придется заплатить от 1000 до 2500 гривен.

Как военные создали спрос на аренду жилья в прифронтовой зоне

В таких прифронтовых городах, как Изюм, Покровск, Славянск, Краматорск, медианная цена за посуточную аренду достигает 1000 гривен, что выше среднего уровня цен в Киеве. Этот феномен можно объяснить тем, что большинство арендаторов в этих городах составляют военнослужащие и их семьи, приезжающие на несколько дней, чтобы побыть вместе.

Объявление на маркетплейсах часто содержит предложения специально для военных, нередко отмечается близость к военному госпиталю.

К примеру, в центре Славянска, согласно информации с OLX, по состоянию на июль 2024 года, квартиру можно было снять по цене от 1500 до 2000 грн в сутки.

В настоящее время рынок посуточной аренды жилья формируется усилиями трех основных групп украинцев: ищущих место для отдыха в регионах, людей, нуждающихся в жилье во время командировок в крупных городах и областных центрах, и военных с их семьями, которые встречаются преимущественно в прифронтовых городах.



