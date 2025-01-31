Пособие на аренду жилья для переселенцев: как получить новую субсидию

С 29 января в Украине начала действовать субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это часть программы "Зимняя поддержка", инициированной Президентом Украины. Она призвана облегчить финансовое давление на переселенцев, вынужденных тратить значительную часть своих доходов на оплату арендованного жилья. Подать заявку можно как лично, так и онлайн.

Заседание правительства. Фото: kmu.gov.ua

По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство обеспечивает полное финансирование всех ключевых расходов бюджета, в том числе социальных выплат. Так, в январе на пенсии было направлено около 62 млрд грн, а на субсидии – 5 млрд грн. В то же время, все налоги, уплаченные гражданами и бизнесом, пошли на нужды армии и безопасности страны.

Новая субсидия рассчитана на тех переселенцев, чьи расходы по аренде превышают 20% их дохода.

"С 29 января запустили субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Это часть программы "Зимняя поддержка", которую инициировал Президент Украины. Переселенцы, которые тратят более 20% своих доходов в аренду, могут обратиться за получением субсидии", — отметил Денис Шмигаль.

Подать заявку можно в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, ЦНАПах или онлайн через сайт ПФУ. Это решение должно существенно поддержать ВПЛ в зимний период, помогая уменьшить финансовую нагрузку на семьи, потерявшие свои дома.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Кабинет министров выделил дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета для выполнения программы "Зимняя есть Поддержка" . Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль. Он также добавил, что был усовершенствован механизм выплаты пособия для лиц старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию или социальную помощь через банки, а также для недееспособных лиц, подавших заявку через опекунов. Эти граждане получат свою тысячу гривен через Укрпочту.