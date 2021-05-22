Последний месяц весны будет знаковым для легального рынка азартных игр в Украине - Кучухидзе

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Ольга Чародий
Последний
месяц весны будет знаковым для легального рынка азартных игр в Украине по двум
причинам. Об этом заявил глава Гемблинг Ассоциации Украины Антон
Кучухидзе "Комментарии-Украина".
Антон Кучухидзе (фото из открытых источников)
По его словам, запустился рынок с момента
создания Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, принятия
лицензионных условий, выполнения других юридических обязательств.
"Но непосредственная работа, оперирование,
начнется, похоже, именно в мае. Теневого монстра, похоже, удалось если не
окончательно добить, то смертельно ранить. И легальный рынок сегодня побеждает.
Конечно, остаются вопросы по теневому сегменту. Борьба с ним не окончена. Но
ему нанесен мощный удар", — добавил Кучухидзе.
Как считает глава Гемблинг Ассоциации Украины, правоохранительные структуры плотно работают по закрытию остатков незаконных точек азартных игр по всей стране. Плюс теперь у государств появляется верный союзник — легальный оператор азартных игр, который так же не заинтересован в работе теневиков.
Напомним, разрешения, которые сейчас предоставляет Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, касаются, прежде всего, отелей. В соответствии с критериями помещения и так далее. Теперь многое зависит непосредственно от операторов. Одной из проблем претендентов на лицензию на казино (не онлайн, а наземного) было то, что нужно доказать происхождение средств.
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