После задержания генералов Зеленскому задали неудобные вопросы об обороне

"Небрежное отношение к военной службе", за которое задержаны генералы, можно инкриминировать любому командиру (начальнику), даже вполне успешному, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. При этом он добавил, что война – это чередование побед и поражений, поэтому "тотальные победители" среди командиров встречаются очень редко.

Война в Украине

При этом Машовец добавил, что "небрежность", в которой обвиняют генералов, допустивших прорыв в Харьковской области, представляет меньшую угрозу, чем халатность высшего военно-политического руководства государства.

"Не секрет, что вопросов к этому руководству, относительно так называемой "небрежных" решений в сфере обороны и национальной безопасности страны — вагон и маленькая тележка. Причем, относящихся — как к сделанным в период КО широкомасштабному вторжению врага, так и в период уже в ходе этого вторжения", — отметил Машовец.

Он спросил, решится ли Верховный Главнокомандующий ответить обществу — когда именно он ввел в действие Стратегический план применения ВСУ, частью которого является Стратегическое развертывание ВСУ? А также почему ВСУ встретили вторжение в том стратегическом построении, которое вовсе не соответствовало реалиям подготовки и осуществления врагом этого вторжения, что привело к тяжелым последствиям.

"Если ныне задержанным военным инкриминируют эту размытую "небрежность", которая привела к "вклинению войск противника на 5-7 км в Харьковской области", то что тогда нужно инкриминировать высшему военно-политическому руководству государства, если противник захватил почти весь юг страны, прорвался в столицу и начал разносить ракетами и дронами всю остальную часть страны в 2022 году? Здесь нет или не было какой-то "небрежности"... нет?" – отметил Машовец.

Он убежден, что нынешняя власть начала очень опасную "игру" с командным составом войска, причем, делает это просто посреди войны.

"Она пытается открыть своеобразный "ящик Пандоры", результатом чего будет только одно – проигрыш в войне и дальнейшая не очень приятная политическая (а возможно и просто жизненная) судьба нынешней властной команды", — добавил Машовец.

По его словам, властям остаться в "белых сияющих одеждах" никак не получится — слишком много "проблемных вопросов" по "небрежному" руководству государством и страной накопилось до нее.

"В конце концов, какой-то человек, назначенный в очередной раз "крайним" и который будет одновременно осведомлен о методах и способах стратегического управления нынешней власти, может не выдержать и начнет "говорить" и вслух задавать вопросы", — отметил Машовец.

По его словам, если к этим процессам подключатся "внешние силы", то последствия этого "разбора полетов" будут для страны — очень и очень печальными, и в первую очередь для самой нынешней власти.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ГБР сообщили подробности задержания генералов.



