После задержания генералов Зеленскому задали неудобные вопросы об обороне

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Ткачик Олеся
"Небрежное отношение к военной службе", за которое задержаны генералы, можно инкриминировать любому командиру (начальнику), даже вполне успешному, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. При этом он добавил, что война – это чередование побед и поражений, поэтому "тотальные победители" среди командиров встречаются очень редко.
Война в Украине
При этом Машовец добавил, что "небрежность", в которой обвиняют генералов, допустивших прорыв в Харьковской области, представляет меньшую угрозу, чем халатность высшего военно-политического руководства государства.
Он спросил, решится ли Верховный Главнокомандующий ответить обществу — когда именно он ввел в действие Стратегический план применения ВСУ, частью которого является Стратегическое развертывание ВСУ? А также почему ВСУ встретили вторжение в том стратегическом построении, которое вовсе не соответствовало реалиям подготовки и осуществления врагом этого вторжения, что привело к тяжелым последствиям.
Он убежден, что нынешняя власть начала очень опасную "игру" с командным составом войска, причем, делает это просто посреди войны.
По его словам, властям остаться в "белых сияющих одеждах" никак не получится — слишком много "проблемных вопросов" по "небрежному" руководству государством и страной накопилось до нее.
По его словам, если к этим процессам подключатся "внешние силы", то последствия этого "разбора полетов" будут для страны — очень и очень печальными, и в первую очередь для самой нынешней власти.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ГБР сообщили подробности задержания генералов.
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