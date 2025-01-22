После задержания генералов «за халатность» офицер дал совет ГБР

Государственное бюро расследований задержало генералов за "служебное халатность", которая привела к прорыву фронта на Харьковском направлении, большим потерям среди личного состава и техники.

Задержание генералов

На действия ГБР отреагировал офицер ВСУ Остап Еднак. В частности, он предложил служащим пойти воевать на фронт и на собственном примере показать, как нужно воевать, чтобы не допустить "служебную халатность".

"Теперь от ГБР ожидаю показать пример – сформировать ГБРовскую бригаду из ГБРят, занять участок фронта и удержать его. Умеете расследовать военных – умейте собственным примером показать как это", — отметил офицер ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ГБР сообщили, что бездействие высокопоставленных должностных лиц на Харьковщине в мае 2024 года повлекло за собой потерю территорий, захвативших российские войска. По данным следствия, двоих генералов и полковника подозревают в служебной халатности, которая привела к прорыву врага в Харьковской области. Важно, что речь идет не о начале полномасштабного вторжения, а о событиях мая 2024 г., когда российские войска начали новое наступление на регион. При этом в ГБР утверждают, что халатность командования явилась причиной значительных потерь как среди личного состава, так и вооружения. В частности, халатность командиров привела к срыву мер по обороне государственной границы.

Также "Комментарии" рассказывали , что "небрежное отношение к военной службе", за которое задержаны генералы, можно инкриминировать любому командиру (начальнику), даже вполне успешному, заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Он убежден, что нынешняя власть начала очень опасную "игру" с командным составом войска, причем, делает это просто посреди войны.



