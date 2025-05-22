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После убийства Портнова известный украинский комик обратился с просьбой к спецслужбам

На фоне убийства Портнова Феликс Редька просит не перепутать его с Евгением Мураевым.

22 мая 2025, 12:25 comments1389
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Slava Kot

После убийства Портнова известный украинский комик обратился с просьбой к спецслужбам

Феликс Редька. Фото из открытых источников

Украинский стендап-комик Феликс Редька призвал спецслужбы Украины быть внимательными при выполнении своих задач и не перепутать его с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым.

После убийства замглавы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова в Испании Феликс Редька обратился с просьбой к украинским спецслужбам.

"Официальное обращение к украинским спецслужбам. Я не Мураев! Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны при выполнении задач. Спасибо", — написал Редька.

К своему сообщению комик прикрепил два изображения: на одном фото Феликса Редьки, в то время как на другом Евгений Мураев.

Заявление Редьки появилось на фоне убийства Портнова в пригороде Мадрида. В бывшего украинского политика выстрелили пять раз. Считается, что последний выстрел был в голову. Испанские правоохранители рассматривают две версии убийства: одна касается сведения счетов криминалитетом, а другая – заказное политическое убийство.

Евгений Мураев – это бывший украинский политик и медиавладелец. Являлся членом "Партии регионов", а позже председателем политсовета партии "За жизнь". С началом полномасштабного вторжения России в Украину 25 февраля 2022 написал о "капитуляции Украины". С 19 января 2025 находится под санкциями СНБО Украины, лишен всех государственных наград.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась неожиданная версия убийства Портнова – экс-политик мог имитировать свою смерть.

Также "Комментарии" писали, что убийство Портнова было предусмотрено еще несколько лет назад.



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