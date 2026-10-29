После прихода Федорова в Госвосстановление Россия стала точнее бить по энергетике – экс-нардеп Юрий Луценко



















Председатель Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Иван Федоров, несмотря на значительную роль в ведомстве в организации защиты энергетики и других критически важных объектов, не проходил специальной проверки перед назначением на должность. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил бывший генеральный прокурор, бывший народный депутат Юрий Луценко.

Иван Федоров

"Почему нет защитных сооружений над энергетикой? Почему вообще агентство восстановления возглавил человек, который очень странным образом был обменен из плена, откуда прибыл с двумя мобильными телефонами, и без всякой спецпроверки, без детектора лжи, вдруг возглавил ключевое ведомство", — заявил Луценко.

По его мнению, агентство имеет критическое значение для безопасности страны. "Агентство восстановления, то есть защиты энергетики – столь же важное ведомство, как [условное] Министерство производства оружия. И там сидит человек с очень подозрительным бекграундом. От коррупции его окружения, когда он стал главой областной администрации до очень странных приключений в российском плену", — добавил экс-нардеп.

"И на вопрос, проводилась ли спецпроверка этого типа, мы не слышим никакого ответа. И почему-то так совпало, что после его назначения, российские ракетные удары стали более точными по объектам защищенной энергетики. Я думаю, что это очень показательный случай, когда мы ищем адекватный ответ, какая зима нас ожидает", — сказал он.

Напомним, ранее СМИ писали о ряде компаний, которые были созданы или работали в Мелитополе и Запорожье в то время, когда Федоров был мэром, а впоследствии председателем Запорожской областной военной администрации, совокупно получивших контрактов на государственных закупках более чем на 11 млрд грн.

В частности, одна из таких компаний получила контракты на 5 млрд грн. на строительство фортификаций, защиту энергетики, строительство укрытий для школ и больниц, при этом еще буквально полтора года назад ее владелец занимался проектированием саун.

Ряд фирм, связанных с Федоровым и его окружением, являются фигурантами уголовных производств Бюро экономической безопасности и Службы безопасности Украины по хищению средств на объектах восстановления или завышении цен на отдельные компоненты. Кроме того, несколько компаний попали в "черный список" Антимонопольного комитета с запретом участвовать в торгах из-за заговоров во время тендеров.

Политическую карьеру Федорова связывают с народным депутатом от "Слуг Народа" Сергеем Минько. Федоров работал секретарем в горсовете Мелитополя, когда Минько был городским председателем, а впоследствии возглавил Запорожскую областную ячейку партии "Команда Сергея Минька". Также сам Федоров и его родственники работали какое-то время в компаниях Минько, с ним же связаны и другие бизнес-связи нынешнего главы Госвосстановления.