После прихода Федорова в Госвосстановление Россия стала точнее бить по энергетике – экс-нардеп Юрий Луценко

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Недилько Ксения
Председатель Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Иван Федоров, несмотря на значительную роль в ведомстве в организации защиты энергетики и других критически важных объектов, не проходил специальной проверки перед назначением на должность. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил бывший генеральный прокурор, бывший народный депутат Юрий Луценко.
Иван Федоров
По его мнению, агентство имеет критическое значение для безопасности страны. "Агентство восстановления, то есть защиты энергетики – столь же важное ведомство, как [условное] Министерство производства оружия. И там сидит человек с очень подозрительным бекграундом. От коррупции его окружения, когда он стал главой областной администрации до очень странных приключений в российском плену", — добавил экс-нардеп.
В частности, одна из таких компаний получила контракты на 5 млрд грн. на строительство фортификаций, защиту энергетики, строительство укрытий для школ и больниц, при этом еще буквально полтора года назад ее владелец занимался проектированием саун.
Ряд фирм, связанных с Федоровым и его окружением, являются фигурантами уголовных производств Бюро экономической безопасности и Службы безопасности Украины по хищению средств на объектах восстановления или завышении цен на отдельные компоненты. Кроме того, несколько компаний попали в "черный список" Антимонопольного комитета с запретом участвовать в торгах из-за заговоров во время тендеров.
Политическую карьеру Федорова связывают с народным депутатом от "Слуг Народа" Сергеем Минько. Федоров работал секретарем в горсовете Мелитополя, когда Минько был городским председателем, а впоследствии возглавил Запорожскую областную ячейку партии "Команда Сергея Минька". Также сам Федоров и его родственники работали какое-то время в компаниях Минько, с ним же связаны и другие бизнес-связи нынешнего главы Госвосстановления.