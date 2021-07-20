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После отставки Авакова власть может попытаться развалить систему МВД, - СМИ

Власть намерена раздробить МВД, которое 7 лет показывало стабильную работу и реагировало на все внутренние и внешние вызовы, - СМИ

сегодня, 21:12
Автор:

Станислав Молчанов

Внутренняя политика действующей власти и внезапная отставка министра внутренних дел Арсена Авакова могут привести к фактическому развалу систему МВД, которое в нынешних условиях перекрывает как внутренние и внешние вызовы, так и кризисные ситуации. Речь об этом идёт в статье "Закат империи? Что будет с МВД после ухода Авакова", опубликованной изданием ГОЛОС.ua.

После отставки Авакова власть может попытаться развалить систему МВД, - СМИ

Отставка Авакова (фото из открытых источников)

"За 7 лет правления Авакова МВД превратилось из обычного силового ведомства в мощную империю: Нацполиция, Нацгвардия, Погранслужба, Служба чрезвычайных ситуаций, Миграционная служба… Показатели эффективности работы правоохранителей полетели вверх. При этом одной из серьёзных заслуг теперь уже экс-министра является то, что он сумел выстроить действительно работающую вертикаль, развал которой допускать нельзя! Однако новому руководству, похоже, это не по душе. И вот теперь существует риск, что МВД для кого выгодна отставка Авакова.


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Источник: https://golos.ua/publikatsii/zakat-ymperyy-chto-budet-s-mvd-posle-uhoda-avakova
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comments

Обусуждения

Влад

сегодня, 20:47

А як їх не розвалити...???!!! 75% складу МВС це старі нелюстровані та не атестовані корумповані до кінчиків нігтів МУСОРА, котрі фабрикують НУЛЬОВІ кримінальні та адміністративні справи залучаючи до таких схем наркош і психічно не врівноважених котрі стоять на обліку в нарко та психо деспансерах, щоб СВИСТІТИ (звітувати) ЗА ПОКАЗНИКИ розкриття 0 правопорушень, а на тих кого 100% треба притягнути до кримінальної відповідальності у ОПЕРІВ з СЛІДАКАМИ своя кухня для знищення та списання доказів за БАБЛО котре вони пропонують заплатити за закриття справи....!!! Керівники Райвідділів усе в курсі бо вони теж в СХЕМІ, % з котрих возять в ОБЛАСНУ МУСАРНЮ ...!!! І в Українській ПАДЛІЦІЇ усе ОКЕЙ...!!! А КУДИ дивиться ДБР з своєю розвідкою...??? Чи вони також у СХЕМІ КОРУПЦІЇ І ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ...???

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