После отставки Авакова власть может попытаться развалить систему МВД, - СМИ

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Станислав Молчанов
Внутренняя политика действующей власти и внезапная отставка министра внутренних дел Арсена Авакова могут привести к фактическому развалу систему МВД, которое в нынешних условиях перекрывает как внутренние и внешние вызовы, так и кризисные ситуации. Речь об этом идёт в статье "Закат империи? Что будет с МВД после ухода Авакова", опубликованной изданием ГОЛОС.ua.
Отставка Авакова (фото из открытых источников)
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Новости
Влад
сегодня, 20:47
А як їх не розвалити...???!!! 75% складу МВС це старі нелюстровані та не атестовані корумповані до кінчиків нігтів МУСОРА, котрі фабрикують НУЛЬОВІ кримінальні та адміністративні справи залучаючи до таких схем наркош і психічно не врівноважених котрі стоять на обліку в нарко та психо деспансерах, щоб СВИСТІТИ (звітувати) ЗА ПОКАЗНИКИ розкриття 0 правопорушень, а на тих кого 100% треба притягнути до кримінальної відповідальності у ОПЕРІВ з СЛІДАКАМИ своя кухня для знищення та списання доказів за БАБЛО котре вони пропонують заплатити за закриття справи....!!! Керівники Райвідділів усе в курсі бо вони теж в СХЕМІ, % з котрих возять в ОБЛАСНУ МУСАРНЮ ...!!! І в Українській ПАДЛІЦІЇ усе ОКЕЙ...!!! А КУДИ дивиться ДБР з своєю розвідкою...??? Чи вони також у СХЕМІ КОРУПЦІЇ І ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ...???