После отставки Авакова власть может попытаться развалить систему МВД, - СМИ

Внутренняя политика действующей власти и внезапная отставка министра внутренних дел Арсена Авакова могут привести к фактическому развалу систему МВД, которое в нынешних условиях перекрывает как внутренние и внешние вызовы, так и кризисные ситуации. Речь об этом идёт в статье "Закат империи? Что будет с МВД после ухода Авакова", опубликованной изданием ГОЛОС.ua.

Отставка Авакова (фото из открытых источников)