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После издевательств оккупантов жители Каховского гериатрического пансионата нуждаются в вашей помощи

Продолжается сбор средств на эвакуацию жителей Каховского гериатрического пансионата за границу

сегодня, 13:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Именно благодаря неравнодушным украинцам удалось успешно переправить в Норвегию первые пять похищенных Россией жителей Каховского гериатрического пансионата. Теперь эта работа должна быть продолжена. Сегодня волонтеры снова включились в сбор средств на эвакуацию. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в телеграмме пишет известный украинский политолог, блогер Алексей Голобуцкий.

После издевательств оккупантов жители Каховского гериатрического пансионата нуждаются в вашей помощи

Жители Каховского гериатрического пансионата. Фото: из открытых источников

"В прошлый раз мы собрали на эвакуацию около 50 тыс. гривен. За что я невероятно благодарен каждому, кто помог. Если у вас есть такая возможность, помогите небольшим донатам на спасение наших людей, силой вывезенных в Россию!", – написал политолог.


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Он добавил реквизиты карт, на которые содержит сбор средств:

5221191101268059 Приват Голобуцкий Алексей Петрович

5169360018705693 Приват

4441114402738197 Монобанк Голобуцкий Алексей Петрович

--

"Благодарю и буду очень благодарен за репост!", – резюмировал Алексей Голобуцкий.




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Источник: https://t.me/allgolobutsky/22569
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