После Франции очередь может прийти к нам: через какую соцсеть взорвут Украину

Владелец Телеграммы и основатель ВКонтакте Павел Дуров заявил, что акции против социальной политики Макрона координируются именно через его мессенджер Telegram, ставший инструментом протестов во Франции. Бизнесмен отметил, что после восьми лет забвения люди устали от пиара и позерства – и теперь наносят ответный удар. Все это неприятный сигнал не только для Европы, но и для Украины, считает политолог Алексей Голобуцкий.

Протесты во Франции. Фото: из открытых источников

"Похоже, заложенное в 2014-м начинает работать, когда Дуров отказал ФСБ в доступе к данным Телеграмм и спокойно эмигрировал, более того – до сих пор остается живым. Дуров не меняется по пустякам – начал ломать государства сразу из Франции с ее более чем 200-летней традицией демократии. И не безрезультатно", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий отмечает, что у нас с нашей недодемократией и хрупким суверенитетом вообще будет элементарно взорвать все через Телеграмм. Если, конечно, Дуров с этой публичной и фактической поддержкой террористов, а выходят координированные через Телеграмм протестующие, поджигатели и погромщики во Франции и не только под флагами Палестины и с пропалестинскими лозунгами, в конце концов, не дожмет Европу и Украину на запрет Телеграмм, как опасного ресурса.

В настоящее время, признает эксперт, эта платформа общего доступа является основным источником информации для 70% украинских граждан. 40% граждан безоговорочно доверяют контенту анонимных телеграмм-каналов. И это при том, подчеркивает Постернак, что Telegram – оффшорная компания с закрытой структурой собственности, с вероятностью размещения части серверов на территории РФ, в которой продолжает работать часть базовой команды.



