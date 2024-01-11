"Портовый" закон Мотовиловца: блоггер объяснил, как российский олигарх получит 50 млн евро

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец продвигает на второе чтение проект закона 9573, который позволит передать часть поступлений от портового собрания АМПУ частным компаниям. В частности, речь идет о структурах группы компаний "ТИС" в порту "Южный", которые находятся в собственности российского подстанционного олигарха Алексея Федоричева и разыскиваемого правоохранительными органами Украины олигарха Константина Жеваго. Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на блог политолога Ощановского на сайте "Цензор".

Морской порт Южный. Фото: из открытых источников

"Цена вопроса – 50 млн евро и уголовное дело, где фигурантом является экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский и его экс-заместитель Владимир Шульмейстер. Документ лоббирует бывший советник Пивоварского, а ныне заместитель председателя фракции Слуга народа Андрей Мотовиловец. А делает он это в интересах подсанкционного россиянина и компании, инвестирующей в России миллиардные средства", — говорится в материале.

Автор напоминает, что еще в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в уголовном производстве №22016000000000269, согласно которому Пивоварского и Шульмейстера подозревают в злоупотреблении властью в пользу ООО "ТИС- Контейнерный термин" ООО "ТИС-Руда". Министр и его заместитель подготовили и приняли приказ, по которому часть средств от сборов отправляли указанным компаниям, что привело к ущербу Администрации морских портов Украины почти на 3 млн грн.

Отмечается, что "бенефициарами" полученных средств стали владельцы компаний, работающих в порту "Южном", а именно там имеют контейнерные терминалы — россиянин Алексей Федоричев, против которого Украина ввела санкции, предприниматель Константин Жеваго, который находится в розыске из-за разграбления банка "Финансы и кредит", а также компания по ОАЭ DP World. Последняя, несмотря на то, что является мировым лидером по оперированию портами, также является партнером российского правительства по развитию Северного морского пути, которое должно принести в бюджет России более 200 млрд долларов. Кроме того, вместе с Росатомом DP World заявили о создании совместного логистического оператора.

В материале отмечается, что после появления уголовного производства Андрей Пивоварский и его сторонники в бизнес-среде начали массированную кампанию "очистки репутации". По словам блогера, Мотовиловец был не просто советником Пивоварского во времена, когда тот был министром, а еще и был одним из соавторов инициативы о распределении средств АМПУ между государством и частными фирмами, в том числе, российскими. Именно поэтому Мотовиловец проходит по делу как свидетель, а в его помещениях неоднократно происходили обыски, добавляет автор сообщения.

"Помимо финансовой выгоды, документ позволит вывести из-под удара Пивоварского и Шульмейстера, ведь фактически претензии НАБУ – по задумке авторов законопроекта – потеряют свой смысл, а действия экс-министра и его экс-заместителя – пусть и через 7 лет, но будут по сути "декриминализированы". Это позволит торжествовать коррупционерам, которые в свое время протиснули очевидно лоббистскую поправку через Мининфраструктуры Пивоварского, или же через него лично. А также сторонникам "эффективного менеджмента", за которым скрывается банальный непрозрачный лоббизм, фактически поощряя интерес" "с потенциальными провайдерами их идей", — убежден блоггер.

По его информации, несмотря на то, что на профильном комитете и подкомитетах неоднократно озвучивались коррупционные риски документа, в том числе под стенограмму представителями НАБУ и НАПК, эти призывы были показательно проигнорированы, а в сопроводительных документах к законопроекту на сайте парламента не осталось и намека на такие. выводы и письма.

"Сейчас Андрей Мотовиловец пытается с минимальными правками провести документ до второго чтения. Если он так же "тишком" будет принят и в целом, то президенту на подпись поступит очень неприятная история. Ведь чтобы законопроект вступил в силу, Владимир Зеленский будет согласиться отдавать средства налогоплательщиков подсанкционному россиянину и украинскому олигарху в розыске" — добавляет автор.