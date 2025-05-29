Портнов: Испания категорически отказала Украине в важном запросе

Правоохранительные органы Испании отказались поддержать инициативу Украины по созданию совместной рабочей группы по расследованию убийства бывшего заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова, сообщает "УП" со ссылкой на собственные источники.

Андрей Портнов. Фото: УНН

"После убийства Портнова украинская сторона предложила испанским правоохранителям создать совместную следственную группу, однако получила отказ. Испанские следователи не исключают причастности украинских спецслужб к этому преступлению", – говорится в материале.

По словам источников, существует две основные версии активности Украины в этом вопросе.

Первая заключается в стремлении получить доступ к материалам следствия, в частности, телефонам и другим устройствам Портнова, которые могут содержать важную информацию для украинской стороны.

Вторая версия связана с заинтересованностью украинских властей, в частности куратора правоохранительной системы Олега Татарова, в быстром расследовании и установлении всех обстоятельств убийства.

Также испанская сторона еще не передала тело Портнова Украине, хотя ожидается, что это может произойти в начале следующей недели, сообщают СМИ.

21 мая 2025 года Андрей Портнов был убит в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно поддерживает контакт с местными правоохранительными органами по этому делу.

Испанский судья, ведущий расследование, принял решение засекретить материалы следствия.

По сообщениям "УП", за несколько дней до гибели Портнов находился в Мадриде, где встречался с чиновниками, отвечающими за работу правоохранительных органов в Украине.

Как уже писали "Комментарии", Андрей Портнов мог стать жертвой убийства из-за финансовых махинации, связанных с неисполнением обещанного решения судебных дел, считает заместитель председателя СБУ (2014-2015), военный и общественный деятель генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.